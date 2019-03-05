報喜！勞動基金1月賺1,141億元 史上最高

2019-03-05 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



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勞動基金運用局今（5）日公布勞動基金1月投資績效，不但基金規模正式破4兆元，1月因美中貿易紛爭趨緩，談判傳出正面發展，且各國總體數據回升，帶動基金投資揮別去年底陰霾，全面上揚，收益率達2.95%，收益數衝上1,141億元，創基金單月收益史上最高紀錄。2月中美貿易談判傳出佳音，2月基金收益有望再攀高。

去年受中美貿易糾紛影響，下半年起勞動基金收益持續下探，嚴重衝擊全年收益數，以-428億元收場。所幸今年以來，美中貿易協商往正面發展、美國聯準會Fed升息步調趨向放緩、加上歐日央行利率政策亦持平，緩解資金緊縮疑慮，美股企業財報表現優於預期等種種因素，全球股市與債市紛紛走高。

勞金局分析，各國 1 月經濟數據出現回溫跡象，其中美國製造業採購經理人指數（PMI )

較上個月上升 2.3 至 56.6；歐元區製造業採購經理人指數則較上月下跌 0.9 為 50.5，服務業採購經理人指數與上月持平為 51.2；中國大陸製造業採購經理人指數較上月上升 0.1 為 49.5，非製造業採購經理人指數較上月上升 0.9 為 54.7，非製造業的內部需求續強。

在各國經濟數據好轉，且中美貿易談判出現轉寰等正面消息帶動下，勞動基金今年1月收益也報佳音，1月單月獲利1141億元，收益率2.95%。各項基金收益為勞退新制基金3.05%、舊制勞退基金3.29%、勞保基金2.86%、就保基金0.22%、職災保護專款0.08%、積欠工資墊償基金-0.14%。受衛福部委託管理的國民年金保險基金收益數為83.7億元，收益率2.71%。

值得注意的是，勞動基金整體規模也在1月底止突破4兆元，達到4兆43億元，顯示基金規模快速成長，基金操作將更添難度。

各項基金規模，新制勞退基金2兆2,195億元，舊制勞退基金9,273億元，勞保基金7,076億元，就保基金1,260億元，職災保護專款109億元，積欠工資墊償基金130億元。

展望未來，勞金局表示，雖然國際主要經濟預測機構對今年經濟成長均轉向保守，但主要國家維持相對寬鬆貨幣政策下，將有利於維持全球經濟動能，加以美中貿易談判日漸明朗，可望降低對全球貿易衝擊。