全球經濟放緩 製造業景氣燈號亮第三個衰退藍燈

2019-03-05 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台經院今（5）日公布月製造業景氣燈號，儘管1月有春節前備貨需求支撐，但美中貿易紛爭下，導致全球景氣放緩，各項訂單需求減少，影響台灣出口表現，1月製造業景氣續亮代表衰退的藍燈，為連續三個月亮出藍燈。

台經院表示，1月全球景氣需求放緩，主要國家製造業活動萎縮，國內雖受惠於農曆春節前備貨需求增溫，得以抵銷部分減幅，1月出口與外銷訂單年減幅度收斂，加上國際油價與股市反彈回升，廠商對當月景氣看法轉為樂觀，因此整體製造業景氣信號值較上月僅微幅減少0.02分，但燈號仍屬代表景氣衰退的藍燈。

就景氣信號主要組成項目觀察，以原物料投入面0.14分減幅最大，經營環境面與售價面則分別增加0.08分與0.07分，需求面與成本面則分別減少0.02分與0.01分。

從細部產業來看，機械設備方面，受美中貿易摩擦影響，使得來自中國大陸的市場需求萎縮，但來自美國和日本的採購持續成長，加上部分專用生產機械適逢春節提前出貨，1月我國機械產品出口正成長，不過外銷訂單與生產指數仍是負成長，因此機械設備業景氣燈號續維持低迷的黃藍燈。

石化橡膠部分，仍因大陸汽車業需求成長減緩，輪胎市場需求疲弱，影響需求面指標表現，加上部分產品如塑膠皮、布所面臨的外部競爭挑戰仍大，塑橡膠及其製品出口年減率擴增至雙位數，因此本月橡、塑膠製品景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為衰退的藍燈。

整體來看，製造業景氣燈號雖已連續三個月呈現藍燈，景氣信號分數減幅則明顯縮小。雖然近期全球經濟出現一些緩和跡象，如美中貿易談判朝正向發展、國際油價觸底反彈有利於全球經濟前景展望。