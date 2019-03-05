大陸今年經濟有救嗎？孫明德說要看這三支箭

2019-03-05 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



面對中國大陸今年經濟成長目標只訂在6~6.5%，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，中國大陸經濟若不好，台商及台灣出口、股匯市都會連帶衝擊，必須嚴陣以待。

孫明德表示，各國預測大陸今年經濟成長為6%，但大陸官方自訂的目標顯然高一些，但大陸企業去年第四季營運及獲利狀況很差，因此要看政府後續推出的政策能否有效執行，包括擴大公共建設、減稅及貨幣寬鬆等三大政策。

孫明德表示，如果大陸經濟衰退，台商將是首要衝擊，其次是台灣出口表現，以及大陸對亞洲金融市場影響性，連台灣股匯市都無法倖免。