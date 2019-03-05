你被扣多少錢？勞退基金去年賠423億 今日分配到帳戶

2019-03-05 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



美中貿易紛爭、英國脫歐歹戲拖棚，拖累全球金融市場，勞動基金去年整體投資績效由正轉負，累計虧損為726億元，收益率-1.95%。其中勞退新制基金全年虧損423億元，若以1,149萬個勞退新制帳戶估算，平均每人帳面收益虧損3,700元。勞保局表示，新制勞退基金去年度運用分配已入帳，今（5）日起揭示於勞退個人專戶，勞工可查詢。

勞動部強調，勞退新制帳戶勞工分配原則是穩賺不賠，即使虧損，等到勞工60歲領取時，若平均收益低於保證收益，政府仍會補貼到保證收益，勞工不必擔心要負擔虧損金額。

勞退新制2005年7月上路，由雇主每月幫勞工提撥薪資6%到勞工個人帳戶，勞工可自行決定是否相對提撥，最高再提撥6%。基金由勞金局投資運用，每年3月將上年度盈虧分配到勞工帳戶，勞工60歲退休或死亡時才能領回。

勞保局表示，因個別勞工退休金繳納的日期、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也有差異，所以計算分配收益時，是以個別勞工退休金專戶每日結餘金額累計數占全體勞工退休金專戶每日結餘金額累計數的權數，計算應分配收益金額，因此，每位勞工朋友所分配到的收益金額並不相同。

此外，勞退基金投資收益是以長期來審視，非以短期盈虧結果論斷，去年受全球金融市場波動加劇，基金投資績效短期難免受到市場影響，但若以長期整體績效觀之，仍優於同期間的保證收益。

勞保局表示，查詢收益分配金額的管道相當多元，勞工朋友自今起可使用自然人憑證上勞保局網站（www.bli.gov.tw）查詢或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務App」查詢（須先完成裝置認證）；亦可親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

但因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，因此自明（6）日起，勞工才可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡（須先簽署勞保局資料查詢服務同意書）到郵局ATM查詢。

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