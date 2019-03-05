親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

小心！洗麥當勞可樂杯突碎裂濺血縫針 護士：蠻多人這樣

《波西米亞狂想曲》：娛樂至死的後真相時代

你被扣多少錢？勞退基金去年賠423億 今日分配到帳戶

2019-03-05 12:23經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

美中貿易紛爭、英國脫歐歹戲拖棚，拖累全球金融市場，勞動基金去年整體投資績效由正轉負，累計虧損為726億元，收益率-1.95%。其中勞退新制基金全年虧損423億元，若以1,149萬個勞退新制帳戶估算，平均每人帳面收益虧損3,700元。勞保局表示，新制勞退基金去年度運用分配已入帳，今（5）日起揭示於勞退個人專戶，勞工可查詢。

勞動部強調，勞退新制帳戶勞工分配原則是穩賺不賠，即使虧損，等到勞工60歲領取時，若平均收益低於保證收益，政府仍會補貼到保證收益，勞工不必擔心要負擔虧損金額。

勞退新制2005年7月上路，由雇主每月幫勞工提撥薪資6%到勞工個人帳戶，勞工可自行決定是否相對提撥，最高再提撥6%。基金由勞金局投資運用，每年3月將上年度盈虧分配到勞工帳戶，勞工60歲退休或死亡時才能領回。

勞保局表示，因個別勞工退休金繳納的日期、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也有差異，所以計算分配收益時，是以個別勞工退休金專戶每日結餘金額累計數占全體勞工退休金專戶每日結餘金額累計數的權數，計算應分配收益金額，因此，每位勞工朋友所分配到的收益金額並不相同。

此外，勞退基金投資收益是以長期來審視，非以短期盈虧結果論斷，去年受全球金融市場波動加劇，基金投資績效短期難免受到市場影響，但若以長期整體績效觀之，仍優於同期間的保證收益。

勞保局表示，查詢收益分配金額的管道相當多元，勞工朋友自今起可使用自然人憑證上勞保局網站（www.bli.gov.tw）查詢或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務App」查詢（須先完成裝置認證）；亦可親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

但因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，因此自明（6）日起，勞工才可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡（須先簽署勞保局資料查詢服務同意書）到郵局ATM查詢。

勞動部新聞聯絡室 敬啟

TEL: (02)8590-2936

E-mail : news@mol.gov.tw

臺北市中正區館前路77號4樓

勞工退休金勞保勞退

相關新聞

商研院：內需市場短期景氣難回升 救衰作為宜積極持續

2019-03-05 11:23

經長指2035電價漲三成 龔明鑫：估算不一定實際反映

2019-03-05 09:54

製造業景氣連三降 1月燈號續亮衰退藍燈

2019-03-05 11:59

台商因應情勢調整布局 會計師：成本考量

2019-03-05 11:21

製造業景氣燈號 連三個月亮「衰退」藍燈

2019-03-05 10:14

未來數月國內景氣 法人估外冷內溫

2019-03-05 09:59

台灣機械出口創新高 在陸市占第五

2019-03-05 09:44

名家觀點／創業…不要沉迷小確幸

2019-03-05 01:18

景氣擺脫低迷 亮黃藍燈

2019-03-05 00:51

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

2019-03-05 00:35

中火室內煤倉延宕 挨罰30萬限期改善

2019-03-05 00:30

經濟紅利發不發？ 財長：政院從長計議

2019-03-05 00:28

資金回台投資 優惠稅率不再加碼

2019-03-05 00:24

2025年電價調漲 企業憂成本壓力大增

2019-03-05 00:17

看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12

黃士修提「重啟核四」、「核能減煤」2公投

2019-03-05 00:10

經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06

1月景氣黃藍燈…從低迷到「轉向趨弱」

2019-03-04 23:58

資金回台租稅優惠 不加碼

2019-03-04 23:23

財長：經濟紅利用途 從長計議

2019-03-04 23:19

經濟解析／經長愈掛保證2025不缺電 企業界愈心驚膽顫

2019-03-04 20:56

中油鐵砧山礦場油污外洩 居民痛批罔顧安全

2019-03-04 20:49

台石化火警 經部3月中進廠盤點工安制度

2019-03-04 20:22

燃煤未退場...台中電廠新增燃氣機組 環評補件再審

2019-03-04 20:22

苗栗油污外洩隱匿不報？中油駁：確認後立即通報

2019-03-04 19:09

中油鐵砧山礦廠油汙！環署證實管線洩漏5千公升

2019-03-04 18:23

新制勞退去年虧423.8億 每人平均損失3700元

2019-03-04 16:15

景氣轉好？1月景氣對策信號上升4分 轉亮黃藍燈

2019-03-04 16:14

中油鐵砧山礦場隱匿漏油半個月 最高可罰近千萬元

2019-03-04 15:50

無薪假最新統計 實施人數降至492人

2019-03-04 14:53

歐嘉瑞 上任中油董座

2019-03-04 14:35

國際油價便宜10元 沈榮津：電價不必漲

2019-03-04 14:10

能源轉型 經濟部估2025年電價漲33%

2019-03-04 13:23

2025年能源配比 燃煤再降至27% 核電僅剩1%

2019-03-04 13:04

鎖定「韓流」商機 京城再砸19.87億購地

2019-03-04 12:27

歐嘉瑞正式接掌中油 宣示打造國際能源集團

2019-03-04 12:04

歐嘉瑞接任中油董事長 提三大努力方向

2019-03-04 11:44

4月漲電價？沈榮津表態：油價跌、今年不漲價

2019-03-04 11:31

沈榮津：國際油價便宜10元 無調漲電價的壓力

2019-03-04 11:22
看更多

熱門文章

日圓貶破0.28 哈日族趕快換匯賞櫻去

2019-03-04 16:39

TOYOTA休旅神車新RAV4今上市 售價92.5萬元起

2019-03-04 15:27

麥當勞有意閃人 封閉的老天母究竟怎麼了？

2019-03-04 18:10

神車RAV4 最多降15萬元

2019-03-04 15:38

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

2019-03-05 00:35

興富發賣屋也賣麵包 啟動複合開發

2019-03-05 01:02

和泰休旅車搶市 六款全降價

2019-03-05 01:12

新制勞退去年虧423.8億 每人平均損失3700元

2019-03-04 16:15

英特爾技術大整合 帶旺台廠

2019-03-04 23:16

折疊iPhone明年亮相 蘋概樂

2019-03-04 23:19

屏東燈會300架無人機僅一人操控 英特爾技術保密到家

2019-03-04 22:57

金管會盯 壽險業3月宣告利率乖乖降

2019-03-04 19:36

美元保單利率調降 開第一槍

2019-03-05 00:05

金管會發函：10類日常交易 銀行避擾民

2019-03-05 00:35

反洗錢不擾民 訂出參考書

2019-03-05 00:05

群創活化舊廠 產能近滿載

2019-03-04 14:35

看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12

街口支付取得華頓投信 將推動網路普惠金融

2019-03-04 15:54

經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06

未來數月國內景氣 法人估外冷內溫

2019-03-05 09:59

中油鐵砧山礦廠油汙！環署證實管線洩漏5千公升

2019-03-04 18:23

工具機展 首日開紅盤

2019-03-05 00:53

麥當勞要撤離天母商圈？台灣麥當勞：還在評估

2019-03-04 14:11

蘋果攻折疊機 軸承、機殼打聚光燈

2019-03-04 23:15

資金排擠…投資保單退燒

2019-03-05 00:04

盯銀行…不得拒過路客匯款

2019-03-05 00:04

台中港務分公司與台欣世紀風電簽約 進駐離岸風電專區

2019-03-04 17:55

中油鐵砧山礦場隱匿漏油半個月 最高可罰近千萬元

2019-03-04 15:50

經濟解析／經長愈掛保證2025不缺電 企業界愈心驚膽顫

2019-03-04 20:56

群創揪團 搶進指紋辨識

2019-03-04 23:19

iPhone摺疊機有影 台供應鏈強心

2019-03-04 14:30

和泰車RAV4上路 3月看俏

2019-03-04 14:35

特斯拉大降價後又推出新車款 會想買它嗎?

2019-03-05 09:38

燃煤未退場...台中電廠新增燃氣機組 環評補件再審

2019-03-04 20:22

興富發集團跨餐飲事業 首發「貝可麗烘焙工坊」今開幕

2019-03-04 17:31

能源轉型 經濟部估2025年電價漲33%

2019-03-04 13:23

長榮海租高港七櫃 吳宗榮:高港將重返全球前10大貨櫃港

2019-03-04 18:03

資金回台租稅優惠 不加碼

2019-03-04 23:23

南港展覽館二館開幕 蔡總統出席剪綵

2019-03-04 13:20

聲寶總經理變更 由許經朝接任總座

2019-03-04 15:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top