製造業景氣連三降 1月燈號續亮衰退藍燈

2019-03-05 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台經院今（5）日公布製造業景氣燈號連三減，續呈景氣衰退的藍燈，但受惠年節抵銷部分減幅，信號值較上月僅微幅減少0.02分。台經院表示，全球景氣需求放緩，主要國家製造業活動萎縮，出口表現續弱。

台經院說明，雖然近期全球經濟出現一些緩和跡象，如美中貿易談判朝正向發展、國際油價觸底反彈，但未來仍須密切關注，排除春節因素才能判斷國內景氣是否真的觸底反彈。

在國內方面，受惠於農曆春節前備貨需求增溫，抵銷部分減幅，使1月出口與外銷訂單年減幅度收斂，加以國際油價與股市反彈回升，廠商對1月景氣看法轉為樂觀，拉抬售價面與經營環境面動能。

從細部產業來看，在汽車及其零件方面，儘管農曆年前車市買氣穩定成長，1月新車掛牌數為44,142輛，雖較上月成長5.13%，但相較去年同期下滑7.92%，且進口車搶市，1月國產車新車掛牌數量僅占總市場一半，加上國產車外銷走弱，運輸工具類產品出口年增率由正轉負，影響需求面指標表現，因此1月汽車及其零件業景氣燈號續為衰退的藍燈。

在機械設備方面，受美中貿易摩擦影響，使得來自中國大陸的市場需求萎縮，但來自美國和日本的採購持續成長，加上部分專用生產機械適逢春節提前出貨，使1月我國機械產品出口正成長，然外銷訂單與生產指數仍呈現負成長表現，故機械設備業景氣燈號續維持低迷的黃藍燈不變。

整體來看，製造業景氣燈號雖已連續三個月呈現衰退的藍燈表現，但就景氣信號分數來看，分數減幅已明顯縮小。

雖然近期全球經濟出現一些緩和跡象，如美中貿易談判朝正向發展、國際油價觸底反彈，金融市場表現亮眼等，有利於全球經濟前景展望。