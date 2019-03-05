親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

小心！洗麥當勞可樂杯突碎裂濺血縫針 護士：蠻多人這樣

《波西米亞狂想曲》：娛樂至死的後真相時代

製造業景氣連三降 1月燈號續亮衰退藍燈

2019-03-05 11:59經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

台經院今（5）日公布製造業景氣燈號連三減，續呈景氣衰退的藍燈，但受惠年節抵銷部分減幅，信號值較上月僅微幅減少0.02分。台經院表示，全球景氣需求放緩，主要國家製造業活動萎縮，出口表現續弱。

台經院說明，雖然近期全球經濟出現一些緩和跡象，如美中貿易談判朝正向發展、國際油價觸底反彈，但未來仍須密切關注，排除春節因素才能判斷國內景氣是否真的觸底反彈。

在國內方面，受惠於農曆春節前備貨需求增溫，抵銷部分減幅，使1月出口與外銷訂單年減幅度收斂，加以國際油價與股市反彈回升，廠商對1月景氣看法轉為樂觀，拉抬售價面與經營環境面動能。

從細部產業來看，在汽車及其零件方面，儘管農曆年前車市買氣穩定成長，1月新車掛牌數為44,142輛，雖較上月成長5.13%，但相較去年同期下滑7.92%，且進口車搶市，1月國產車新車掛牌數量僅占總市場一半，加上國產車外銷走弱，運輸工具類產品出口年增率由正轉負，影響需求面指標表現，因此1月汽車及其零件業景氣燈號續為衰退的藍燈。

在機械設備方面，受美中貿易摩擦影響，使得來自中國大陸的市場需求萎縮，但來自美國和日本的採購持續成長，加上部分專用生產機械適逢春節提前出貨，使1月我國機械產品出口正成長，然外銷訂單與生產指數仍呈現負成長表現，故機械設備業景氣燈號續維持低迷的黃藍燈不變。

整體來看，製造業景氣燈號雖已連續三個月呈現衰退的藍燈表現，但就景氣信號分數來看，分數減幅已明顯縮小。

雖然近期全球經濟出現一些緩和跡象，如美中貿易談判朝正向發展、國際油價觸底反彈，金融市場表現亮眼等，有利於全球經濟前景展望。

但台經院表示，半導體產業正面臨向下修正，智慧手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求轉弱，加上1月因受惠於春節提前備貨效應影響，才使得國內相關製造業數據表現較上月為佳，未來仍須密切關注，才能判斷國內景氣是否真的觸底反彈。

1月製造業景氣燈號連三減，續呈景氣衰退的藍燈。圖：台經院提供
1月製造業景氣燈號連三減，續呈景氣衰退的藍燈。圖：台經院提供
分享

景氣燈號國際油價

相關新聞

貿易戰促台商返台 龔明鑫：每家廠商增上千工作機會

2019-03-05 10:04

商研院：內需市場短期景氣難回升 救衰作為宜積極持續

2019-03-05 11:23

經長指2035電價漲三成 龔明鑫：估算不一定實際反映

2019-03-05 09:54

台商因應情勢調整布局 會計師：成本考量

2019-03-05 11:21

製造業景氣燈號 連三個月亮「衰退」藍燈

2019-03-05 10:14

未來數月國內景氣 法人估外冷內溫

2019-03-05 09:59

台灣機械出口創新高 在陸市占第五

2019-03-05 09:44

名家觀點／創業…不要沉迷小確幸

2019-03-05 01:18

景氣擺脫低迷 亮黃藍燈

2019-03-05 00:51

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

2019-03-05 00:35

中火室內煤倉延宕 挨罰30萬限期改善

2019-03-05 00:30

經濟紅利發不發？ 財長：政院從長計議

2019-03-05 00:28

資金回台投資 優惠稅率不再加碼

2019-03-05 00:24

2025年電價調漲 企業憂成本壓力大增

2019-03-05 00:17

看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12

黃士修提「重啟核四」、「核能減煤」2公投

2019-03-05 00:10

經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06

1月景氣黃藍燈…從低迷到「轉向趨弱」

2019-03-04 23:58

資金回台租稅優惠 不加碼

2019-03-04 23:23

財長：經濟紅利用途 從長計議

2019-03-04 23:19

經濟解析／經長愈掛保證2025不缺電 企業界愈心驚膽顫

2019-03-04 20:56

中油鐵砧山礦場油污外洩 居民痛批罔顧安全

2019-03-04 20:49

台石化火警 經部3月中進廠盤點工安制度

2019-03-04 20:22

燃煤未退場...台中電廠新增燃氣機組 環評補件再審

2019-03-04 20:22

苗栗油污外洩隱匿不報？中油駁：確認後立即通報

2019-03-04 19:09

中油鐵砧山礦廠油汙！環署證實管線洩漏5千公升

2019-03-04 18:23

新制勞退去年虧423.8億 每人平均損失3700元

2019-03-04 16:15

景氣轉好？1月景氣對策信號上升4分 轉亮黃藍燈

2019-03-04 16:14

中油鐵砧山礦場隱匿漏油半個月 最高可罰近千萬元

2019-03-04 15:50

無薪假最新統計 實施人數降至492人

2019-03-04 14:53

歐嘉瑞 上任中油董座

2019-03-04 14:35

國際油價便宜10元 沈榮津：電價不必漲

2019-03-04 14:10

能源轉型 經濟部估2025年電價漲33%

2019-03-04 13:23

2025年能源配比 燃煤再降至27% 核電僅剩1%

2019-03-04 13:04

鎖定「韓流」商機 京城再砸19.87億購地

2019-03-04 12:27

歐嘉瑞正式接掌中油 宣示打造國際能源集團

2019-03-04 12:04

歐嘉瑞接任中油董事長 提三大努力方向

2019-03-04 11:44

4月漲電價？沈榮津表態：油價跌、今年不漲價

2019-03-04 11:31

沈榮津：國際油價便宜10元 無調漲電價的壓力

2019-03-04 11:22
看更多

熱門文章

日圓貶破0.28 哈日族趕快換匯賞櫻去

2019-03-04 16:39

TOYOTA休旅神車新RAV4今上市 售價92.5萬元起

2019-03-04 15:27

麥當勞有意閃人 封閉的老天母究竟怎麼了？

2019-03-04 18:10

神車RAV4 最多降15萬元

2019-03-04 15:38

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

2019-03-05 00:35

興富發賣屋也賣麵包 啟動複合開發

2019-03-05 01:02

和泰休旅車搶市 六款全降價

2019-03-05 01:12

新制勞退去年虧423.8億 每人平均損失3700元

2019-03-04 16:15

英特爾技術大整合 帶旺台廠

2019-03-04 23:16

折疊iPhone明年亮相 蘋概樂

2019-03-04 23:19

屏東燈會300架無人機僅一人操控 英特爾技術保密到家

2019-03-04 22:57

金管會盯 壽險業3月宣告利率乖乖降

2019-03-04 19:36

美元保單利率調降 開第一槍

2019-03-05 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top