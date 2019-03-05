KPMG調查 荷蘭、新加坡自駕車準備度最高

2019-03-05 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



隨著科技的進步，自動駕駛汽車技術加速演進，可為人類的交通行為帶來顛覆性改變，目前許多國家開放自動駕駛道路測試，例如美國、德國、瑞典、日本、中國等；近年來，越來越多的國家和地區明瞭自動駕駛汽車是交通發展的趨勢，也開始通過立法予以鼓勵和規範，支持並引導其發展。

KPMG總部發布「2019 自動駕駛車輛準備指數（Autonomous Vehicles Readiness Index，AVRI）」報告中指出，荷蘭是在25個調查國家當中，自駕車準備度最高的國家。

KPMG安侯建業工業產業服務團隊協同主持人劉彥伯表示， 2018年KPMG發表了自動駕駛汽車準備度報告，調查20個國家對於自動化汽車採用的準備度進行評估與排名，剖析各國如何因應AVs帶來的挑戰。

今年KPMG新增捷克、匈牙利、芬蘭、以色列和挪威五國，透過四項要素:：政策及法規、科技與創新、基礎建設、消費者接受度等，分析消費者對AVs的看法。

2019年荷蘭再次排名第一，其次是新加坡、挪威、美國和瑞典。

荷蘭目前正與鄰國合作，推出大型無人駕駛卡車，從阿姆斯特丹到安特衛普或鹿特丹到魯爾河谷的主要「鬱金香走廊」路線上運輸鮮花。新加坡是技術創新的強國，它為無人駕駛車輛創建了一個測試小鎮，配有交通信號燈、公車站 、摩天大樓和雨水機，可以重現潮濕、暴雨型的熱帶氣候。