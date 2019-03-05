商研院：內需市場短期景氣難回升 救衰作為宜積極持續

2019-03-05 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



儘管國發會所發布的1月景氣燈號已轉呈「趨弱」的黃藍燈，擺脫上月「低迷」藍燈，但根據商研院今（5）日公布的最新「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」卻顯示，短期內景氣回升困難，雖不致於急速下墜，但以內需市場為主的商業服務業景氣則呈現「微溫」情況，距離景氣熱絡尚須再加把勁，且目前正在低檔徘徊，確需持續積極的救衰作為。

商研院表示，「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」實際值自去年5月碰頂，至12月一直下滑，預測值更於今年2月開始低於長期趨勢值，意味著景氣極可能正在步入衰退，雖5、6月可能回升，但7月又見微幅下降。

商研院並預測「L型復甦隱然成形」，因為循環實際值於2018年5月出現波段高峰100.36，接著到12月已降為100.12。預測值於2019年2月會開始低於長期趨勢（100），到今年4月將降為99.94。

雖5、6月會見回升，但7月將再降為99.93，又回到2017年10月的水準，這表示若無積極有效的景氣激勵措施，整體服務業景氣仍會波動向下，一旦景氣衰退成為事實，不只將表示自2017年3月開始的這次復甦是一次只有為期15個月，是個相當短的復甦，而且目前走緩向衰的景氣亦將在低谷徘徊，短期內難見明快回升。

商研院表示，當前妥適的做法是持續加強更積極有效的景氣激勵措施。首先，不宜簡單進行一般傳統性的公共財政赤字或量化貨幣寬鬆措施，而需就不同部門狀況採行較「精準」的改善供給效率與促進有效需求的做為。

商研院進一步指出，再加上當前經濟發展階段正面臨史無前例的世界「網民」行動化、數位化、智慧化、聯網化新產業革命，國內市場狹小，外銷導向的台灣，更有必要也很可行地挾IT科技優勢及民間雄厚資金的基礎，極力進行產業結構的數位化與新國際化的轉型，早日讓長期經濟發展的「第二曲線」步上正軌，恢復高度成長的新經濟長期趨勢。