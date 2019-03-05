親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

操作棄保？吳子嘉公布民調領先 謝龍介卻臉色鐵青

美時尚圈大讚這張臉 為何引爆華人集體憤怒？

台商因應情勢調整布局 會計師：成本考量

2019-03-05 11:21聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

國際間反避稅措施一波接一波，加上美中貿易戰線不斷延長，海外發展的台商飽受困擾，調整全球投資營運布局的思維也應運而生，回台投資自是選項之一。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛表示，台商調整全球投資營運布局，成本是重要的考量因素。

洪連盛指出，勞工成本、稅負成本及匯率，是台商主要的思考判斷基礎。在中美貿易戰影響下，部分大陸台商考慮將產業移出中國大陸，台灣的稅率不算高，具有優勢，但從勞工成本來看，東南亞勞工成本比台灣低；製造型產業可能較有意願去東南亞，知識密集、高附加價值的產業就可思考回台。

台商東南亞貿易戰

相關新聞

貿易戰促台商返台 龔明鑫：每家廠商增上千工作機會

2019-03-05 10:04

經長指2035電價漲三成 龔明鑫：估算不一定實際反映

2019-03-05 09:54

製造業景氣燈號 連三個月亮「衰退」藍燈

2019-03-05 10:14

未來數月國內景氣 法人估外冷內溫

2019-03-05 09:59

台灣機械出口創新高 在陸市占第五

2019-03-05 09:44

名家觀點／創業…不要沉迷小確幸

2019-03-05 01:18

景氣擺脫低迷 亮黃藍燈

2019-03-05 00:51

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

2019-03-05 00:35

中火室內煤倉延宕 挨罰30萬限期改善

2019-03-05 00:30

經濟紅利發不發？ 財長：政院從長計議

2019-03-05 00:28

資金回台投資 優惠稅率不再加碼

2019-03-05 00:24

2025年電價調漲 企業憂成本壓力大增

2019-03-05 00:17

看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12

黃士修提「重啟核四」、「核能減煤」2公投

2019-03-05 00:10

經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06

1月景氣黃藍燈…從低迷到「轉向趨弱」

2019-03-04 23:58

資金回台租稅優惠 不加碼

2019-03-04 23:23

財長：經濟紅利用途 從長計議

2019-03-04 23:19

經濟解析／經長愈掛保證2025不缺電 企業界愈心驚膽顫

2019-03-04 20:56

中油鐵砧山礦場油污外洩 居民痛批罔顧安全

2019-03-04 20:49

台石化火警 經部3月中進廠盤點工安制度

2019-03-04 20:22

燃煤未退場...台中電廠新增燃氣機組 環評補件再審

2019-03-04 20:22

苗栗油污外洩隱匿不報？中油駁：確認後立即通報

2019-03-04 19:09

中油鐵砧山礦廠油汙！環署證實管線洩漏5千公升

2019-03-04 18:23

新制勞退去年虧423.8億 每人平均損失3700元

2019-03-04 16:15

景氣轉好？1月景氣對策信號上升4分 轉亮黃藍燈

2019-03-04 16:14

中油鐵砧山礦場隱匿漏油半個月 最高可罰近千萬元

2019-03-04 15:50

無薪假最新統計 實施人數降至492人

2019-03-04 14:53

歐嘉瑞 上任中油董座

2019-03-04 14:35

國際油價便宜10元 沈榮津：電價不必漲

2019-03-04 14:10

能源轉型 經濟部估2025年電價漲33%

2019-03-04 13:23

2025年能源配比 燃煤再降至27% 核電僅剩1%

2019-03-04 13:04

鎖定「韓流」商機 京城再砸19.87億購地

2019-03-04 12:27

歐嘉瑞正式接掌中油 宣示打造國際能源集團

2019-03-04 12:04

歐嘉瑞接任中油董事長 提三大努力方向

2019-03-04 11:44

4月漲電價？沈榮津表態：油價跌、今年不漲價

2019-03-04 11:31

沈榮津：國際油價便宜10元 無調漲電價的壓力

2019-03-04 11:22

影／就任中油董座 歐嘉瑞：加強工會溝通

2019-03-04 11:09

經濟部要找AI明日之星 最高可獲3000萬元

2019-03-04 11:08
看更多

熱門文章

日圓貶破0.28 哈日族趕快換匯賞櫻去

2019-03-04 16:39

TOYOTA休旅神車新RAV4今上市 售價92.5萬元起

2019-03-04 15:27

麥當勞有意閃人 封閉的老天母究竟怎麼了？

2019-03-04 18:10

神車RAV4 最多降15萬元

2019-03-04 15:38

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

2019-03-05 00:35

興富發賣屋也賣麵包 啟動複合開發

2019-03-05 01:02

新制勞退去年虧423.8億 每人平均損失3700元

2019-03-04 16:15

和泰休旅車搶市 六款全降價

2019-03-05 01:12

屏東燈會300架無人機僅一人操控 英特爾技術保密到家

2019-03-04 22:57

英特爾技術大整合 帶旺台廠

2019-03-04 23:16

折疊iPhone明年亮相 蘋概樂

2019-03-04 23:19

台灣郵輪市場愈來愈受重視 今年有不少新郵輪將來台

2019-03-04 12:03

金管會盯 壽險業3月宣告利率乖乖降

2019-03-04 19:36

美元保單利率調降 開第一槍

2019-03-05 00:05

魏應充開臉書粉專 要跟網友說「心內ㄟ話」

2019-03-04 11:46

金管會發函：10類日常交易 銀行避擾民

2019-03-05 00:35

反洗錢不擾民 訂出參考書

2019-03-05 00:05

群創活化舊廠 產能近滿載

2019-03-04 14:35

看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12

新制勞退收益5日公布 去年每名勞工平均虧損3700元

2019-03-04 12:09

街口支付取得華頓投信 將推動網路普惠金融

2019-03-04 15:54

經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06

中油鐵砧山礦廠油汙！環署證實管線洩漏5千公升

2019-03-04 18:23

麥當勞要撤離天母商圈？台灣麥當勞：還在評估

2019-03-04 14:11

高雄六合夜市 攤商開發票家數三年來砍半

2019-03-04 12:12

蘋果攻折疊機 軸承、機殼打聚光燈

2019-03-04 23:15

工具機展 首日開紅盤

2019-03-05 00:53

資金排擠…投資保單退燒

2019-03-05 00:04

中油鐵砧山礦場隱匿漏油半個月 最高可罰近千萬元

2019-03-04 15:50

台中港務分公司與台欣世紀風電簽約 進駐離岸風電專區

2019-03-04 17:55

盯銀行…不得拒過路客匯款

2019-03-05 00:04

經濟解析／經長愈掛保證2025不缺電 企業界愈心驚膽顫

2019-03-04 20:56

iPhone摺疊機有影 台供應鏈強心

2019-03-04 14:30

和泰車RAV4上路 3月看俏

2019-03-04 14:35

群創揪團 搶進指紋辨識

2019-03-04 23:19

摺疊iPhone要來了？ 三星向蘋果提供面板

2019-03-04 12:13

四大行庫證實 已有離岸風電廠商上門爭取融資

2019-03-04 11:44

燃煤未退場...台中電廠新增燃氣機組 環評補件再審

2019-03-04 20:22

興富發集團跨餐飲事業 首發「貝可麗烘焙工坊」今開幕

2019-03-04 17:31

能源轉型 經濟部估2025年電價漲33%

2019-03-04 13:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top