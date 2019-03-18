俄羅斯：價值低估的金磚

2019-03-18 17:00 文／ 張靜文



全球股市2018年大幅震盪，俄羅斯股市也不例外。不過，2019年以來截至1月底，俄羅斯股市漲幅逾一成，擺脫去年的窘境。市場人士指出，油價趨於穩定，俄羅斯經濟與基本面持續改善，加上公司股利率高，股市價值低估，是值得布局的金磚。

俄羅斯股市去年表現偏弱，部分原因在於國際油價下跌。不過，隨著減產協議奏效，去年底以來油價觸底反彈。法銀巴黎資產管理分析，自2016年產油國協議減產以後，拋售賣壓逐漸停止，原油多頭逐漸取得優勢。依照歷史經驗，預期油價有機會複製2016年初以來的偏多格局。

俄羅斯經濟動能強

法國巴黎資產管理表示，雖然國際油價波動會影響俄羅斯股市，但俄羅斯實體經濟動能並未因油價震盪而忽快忽慢。俄羅斯製造業採購經理人指數（PMI）已連續六個月在50以上，進出口貿易仍高速發展，搭上全球經濟擴張的列車，貿易順差擴大。

俄羅斯企業基本面也持續改善。法國巴黎資產管理指出，經過近年的努力，俄羅斯企業債務比重降至偏低水準，平均淨債務占稅前息前折舊前（net debt/EBITDA）比重已降至0.2%，明顯低於世界平均值的2%*。

法國巴黎資產管理分析，債務負擔降低，除了可抵禦外部衝擊外，也可順勢吸引國際資金投資。2017年以來，信評公司標準普爾調升俄羅斯企業信用評等的家數大幅提高，更顯示企業體質明顯好轉。

俄羅斯股市經過去年的整理後，投資價值浮現。市場估計，2018-2020年，俄羅斯股息殖利率略高於7%，殖利率水準居主要國家之冠，遠高於全球股市平均的2.5%**，可望帶動中長期資金持續流入。

法國巴黎資產管理分析，俄羅斯經濟與企業體質轉好，股價有吸引力，值得布局。不過，全球經濟走弱、油價下跌、貿易戰、地緣政治風險等，都是今年投資時可能出現的變數。因此，在投資俄羅斯時，宜挑選穩健布局的基金。

精選在地研究、投資涵蓋面廣的俄羅斯基金

在國內核備的俄羅斯基金中，法巴百利達俄羅斯股票基金 (基金之配息來源可能為本金)規模最大，顯示備受投資人青睞。基金的投資團隊位於莫斯科，由在地研究團隊深入研究分析，掌握第一手投資契機，形成有別於其他同業的競爭優勢。

法巴百利達俄羅斯股票基金(基金之配息來源可能為本金)投資涵蓋面廣，包括大、中、小型、俄羅斯境內與境外掛牌、美元與盧布計價企業，不以指標為依歸，可投資指標之外的公司，增添獲利爆發力。基金維持穩健布局風格，精選具高股利率、高自由現金流量、低槓桿比重的企業。

法巴百利達俄羅斯股票基金(基金之配息來源可能為本金)不只布局能源及原物料股，也有約一半投資電信服務、金融、公用事業、消費及工業股，這些個股都受惠於俄羅斯經濟的復甦及內需的成長動力。特別的是，這檔基金是國內唯一有月配息選項的俄羅斯基金。***

*資料來源: Bloomberg, TKB Investment Partners, 2018年9月。

**資料來源: Bloomberg, TKB Investment Partners, 2018年5月。

***資料來源: BNPP AM Factsheet, 2018年12月。

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