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「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師說有這兩個原因

核一廠除役環評初審通過！將進入25年實質除役

俄羅斯：價值低估的金磚

2019-03-18 17:00文／ 張靜文

全球股市2018年大幅震盪，俄羅斯股市也不例外。不過，2019年以來截至1月底，俄羅斯股市漲幅逾一成，擺脫去年的窘境。市場人士指出，油價趨於穩定，俄羅斯經濟與基本面持續改善，加上公司股利率高，股市價值低估，是值得布局的金磚。

俄羅斯股市去年表現偏弱，部分原因在於國際油價下跌。不過，隨著減產協議奏效，去年底以來油價觸底反彈。法銀巴黎資產管理分析，自2016年產油國協議減產以後，拋售賣壓逐漸停止，原油多頭逐漸取得優勢。依照歷史經驗，預期油價有機會複製2016年初以來的偏多格局。

俄羅斯經濟動能強

法國巴黎資產管理表示，雖然國際油價波動會影響俄羅斯股市，但俄羅斯實體經濟動能並未因油價震盪而忽快忽慢。俄羅斯製造業採購經理人指數（PMI）已連續六個月在50以上，進出口貿易仍高速發展，搭上全球經濟擴張的列車，貿易順差擴大。

俄羅斯企業基本面也持續改善。法國巴黎資產管理指出，經過近年的努力，俄羅斯企業債務比重降至偏低水準，平均淨債務占稅前息前折舊前（net debt/EBITDA）比重已降至0.2%，明顯低於世界平均值的2%*。

法國巴黎資產管理分析，債務負擔降低，除了可抵禦外部衝擊外，也可順勢吸引國際資金投資。2017年以來，信評公司標準普爾調升俄羅斯企業信用評等的家數大幅提高，更顯示企業體質明顯好轉。

俄羅斯股市經過去年的整理後，投資價值浮現。市場估計，2018-2020年，俄羅斯股息殖利率略高於7%，殖利率水準居主要國家之冠，遠高於全球股市平均的2.5%**，可望帶動中長期資金持續流入。

法國巴黎資產管理分析，俄羅斯經濟與企業體質轉好，股價有吸引力，值得布局。不過，全球經濟走弱、油價下跌、貿易戰、地緣政治風險等，都是今年投資時可能出現的變數。因此，在投資俄羅斯時，宜挑選穩健布局的基金。

精選在地研究、投資涵蓋面廣的俄羅斯基金

在國內核備的俄羅斯基金中，法巴百利達俄羅斯股票基金 (基金之配息來源可能為本金)規模最大，顯示備受投資人青睞。基金的投資團隊位於莫斯科，由在地研究團隊深入研究分析，掌握第一手投資契機，形成有別於其他同業的競爭優勢。

法巴百利達俄羅斯股票基金(基金之配息來源可能為本金)投資涵蓋面廣，包括大、中、小型、俄羅斯境內與境外掛牌、美元與盧布計價企業，不以指標為依歸，可投資指標之外的公司，增添獲利爆發力。基金維持穩健布局風格，精選具高股利率、高自由現金流量、低槓桿比重的企業。

法巴百利達俄羅斯股票基金(基金之配息來源可能為本金)不只布局能源及原物料股，也有約一半投資電信服務、金融、公用事業、消費及工業股，這些個股都受惠於俄羅斯經濟的復甦及內需的成長動力。特別的是，這檔基金是國內唯一有月配息選項的俄羅斯基金。***

*資料來源: Bloomberg, TKB Investment Partners, 2018年9月。

**資料來源: Bloomberg, TKB Investment Partners, 2018年5月。

***資料來源: BNPP AM Factsheet, 2018年12月。

警語

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市110信義路五段7號71樓之一(C室) Tel: (02) 7718－8188 (108)金管投顧新字第002號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，每半年決定未來半年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。MKT-2019-0211

俄羅斯實體經濟巴黎油價法國
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