龔明鑫：明年不會政黨輪替 我很有信心

2019-03-05 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



離岸風電發展為蔡英文政府發展綠能產業的重要項目之一，其中在彰化的進展更是眾所矚目。行政院政務委員龔明鑫接受電台主持人周玉蔻專訪時表示，離岸風電的開發，彰化縣的獲利會是最大。他也強調「明年不會政黨輪替，我很有信心」，大家都認為再生能源發展是很重要的趨勢，只是在於核能延役與否及時間點有爭議。

在2018年地方選舉後，彰化縣政府由綠轉藍，然而離岸風電的開發，一度因開發商未取得彰化縣政府同意函而卡關。

龔明鑫今日受訪表示，目前經濟部能源局已經核發離岸風電開發商營運商的籌設許可，彰化縣政府也表達說沒意見，並未表示同意或不同意，「並沒說贊成或怎樣」。

龔明鑫也特別說，離岸風電的開發商、營運商每年都要付租金，其中這租金很大一部分，是要回饋給彰化縣政府，且離岸風電也會創造很多就業機會，「彰化縣獲利會是最大」。

龔明鑫表示，過去馬政府要在彰化設置國光石化，後來停掉了，大家也一直思考彰化縣要發展什麼產業，但一直沒發展起來，過去彰化十幾年來發展受到限制，也因離岸風電、太陽能光電等的發展，前縣長魏明谷才會定調彰化縣是「風光大縣」，這對彰化是非常重要的。

龔明鑫指出，政府不會因為執政縣市的政黨不同而不支持。對於主持人問及2020年是否可能政黨輪替，龔明鑫很直接地表示「不會政黨輪替，我有信心！」，並強調大家對於再生能源發展是很重要發展趨勢，這部份沒有意見，只是在核能延役與否及時間點上有爭議，過去會有意見，是對躉受價格探討時有意見，但朝再生能源方向發展分歧度比較小。