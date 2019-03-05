製造業景氣燈號 連三個月亮「衰退」藍燈

2019-03-05 10:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣經濟研究院今（5）日公布1月製造業景氣燈號，連續第三個月亮出「衰退」藍燈，由於全球景氣需求放緩，主要國家製造業活動持續萎縮，使得國內製造業相關數據表現續弱。

台經院助理研究員方俊德指出，雖然國內製造業欲振乏力，但受惠於農曆春節前備貨需求增溫，抵銷部分減幅，使得1月出口與外銷訂單年減幅度收斂，加上國際油價與股市反彈回升，廠商對當月景氣看法轉為樂觀，拉抬售價面與經營環境面動能。整體製造業景氣信號值較上月僅微幅減少0.02分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

從細部產業來看，在汽車及其零件方面，儘管農曆年前車市買氣穩定成長，1月新車掛牌數為44,142輛，雖較上月成長5.13%，但相較去年同期下滑7.92%，且進口車搶市，1月國產車新車掛牌數量僅占總市場一半，加上國產車外銷走弱，運輸工具類產品出口年增率由正轉負，影響需求面指標表現，因此1月汽車及其零件業景氣燈號續為衰退的藍燈。

在機械設備方面，受到美中貿易摩擦影響，使得中國市場需求萎縮，但來自美國和日本的採購持續成長，加上部分專用生產機械適逢春節提前出貨，使得1月我國機械產品出口正成長，但外銷訂單與生產指數仍呈現負成長表現，因此機械設備業景氣燈號仍維持低迷的黃藍燈。

方俊德分析，製造業景氣燈號雖已連續三個月呈現衰退的藍燈表現，但就景氣信號分數來看，分數減幅已經明顯縮小。