貿易戰促台商返台 龔明鑫：每家廠商增上千工作機會

2019-03-05 10:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



隨著美中貿易戰升溫，為搶攻台商返台設廠，政府也推出「歡迎台商回台投資行動方案」等政策及修法，吸引台商回台。行政院政委龔明鑫今日接受電台主持人周玉蔻專訪，談及有關台商返台的議題。他透露，除了廣達電以外，網通設備商智邦是第一家回台的廠商。他也說，這次規模非常大，每家廠商都會增加數百甚至上千個工作機會。

為因應美中貿易戰，政府祭出為期三年的「歡迎台商回台投資行動方案」，並已於2019年元旦起實施，主要內容是由政府提供整合一系列土地、人力、稅務、水電及資金等政策，滿足企業設廠需求，其中具體措施，包括符合資格的廠商將享有進駐經濟部開發工業區前2年免租金之優惠等。

對此，龔明鑫於電台專訪中表示，這次台商返台許多電子廠要將產能移回台灣，目前有10幾家通過審查，投資金額有新台幣300多億元，廣達電是第二或第三家，最早的是智邦網通，因為網通產業是第一波受到美中貿易戰影響比較大者，許多網通大廠都已經回來台灣。

龔明鑫補充，因為台商及電子廠會將在中國大陸的產能減少，且長期發展也會放在台灣，如台達電過去將生產線移到中國去，並將台灣轉型為非量產的研發基地，但隨著美中貿易戰的長期趨勢下，廣達電將一部分產能，尤其是高階的產線如伺服器生產等移回台灣，規模非常大，就業情況非常好，每家廠商都增加數百甚至上千個工作機會。