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軍費第5大國彈藥只能撐10天？全被這些人吃垮了

窮得只剩下石油！委內瑞拉失敗的「資源詛咒」？

經長指2035電價漲三成 龔明鑫：估算不一定實際反映

2019-03-05 09:54經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

經濟部長沈榮津昨指2025年電價將比2017年的每度2.55元調高0.84元，來到每度3.39元，漲幅33%。行政院政務委員龔明鑫今受訪強調，電價的反應一定會考慮到民生用電可吸納程度，且電價估算不一定會實際反映。

龔明鑫表示，電價估算上漲與再生能源的關係只有一小部分，這是因為火力發電要將燃煤轉燃氣，成本上提升許多，且核一、核二、核三廠照既定期程於2025年除役的成本也必須作估算。

沈榮津昨赴立法院備詢，於「因應公投結果能源政策評估檢討專案報告」中提及，除預估2025年電價將上漲33%，也首度提出2025年「新能源配比」，從過去非核家園的燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%，調整為燃氣50%、燃煤27%、再生能源20%、「其他」3%。沈說，所謂「其他」，指核電、燃油、抽蓄水力各1%。

對於電價上漲議題，龔明鑫今接受電台主持人周玉蔻專訪時表示，電價估算會上漲，與是否使用再生能源的關係只是一小部分。他解釋，因為政府能源政策要降燃煤、由煤轉氣，將天然氣發電提升到50%，而天然氣成本相較燃煤提升許多。

龔明鑫接著解釋，核電廠核一廠到核三廠照既定時程，會在2025年除役，核四也不再重啟，這些是台電把上千億元除役成本估算進去後才有此數據。

他也說，電價基本上很大原因會受到國際原物料價格影響很高，過去台灣非常依賴石化能源，因此電價會隨著此波動，但再生能源比較不受國際原物料價格波動，其價格長期趨勢是往下的。

而如何讓2025年電價不會大漲？龔明鑫說，電價的決定及波動要看實際狀況，反映成本是其中一部分原因，國際能源價格的改變也是，當初電價設計就是會在民生用電保持在一定程度，反應基本電價不會反映在小商家上，至少民生用電上可以合理，電價也會考量到小商家、民生用電可以吸納的程度。

他說，電價估算不一定就會實際反應，也要看需求與國際原料，如4月經濟部會建議今年電價凍漲，按照成本應該要漲，會不漲是因之前油價上漲時台電有賺到一些錢，有些錢放到電價平穩基金帳戶，等電價漲可以平穩，「電價是否會反映到成本是不一定的。」

主持人問道，2025年後會漲電價，有人會質疑是因為蔡政府能源政策所致？所以應該延役核電？龔明鑫表示，無論核電延役與否，其除役成本都要估算，都會反應到電價內，過去的誤解是核能在發電過程成本比較低，但其實除役成本非常高，且核廢料去處也是很大問題。

對於能源政策及能源佔比，龔明鑫表示，希望核電延役者及工商團體訴求的不是電價，而是不缺電，目前的規劃並不會缺電，且行政院長的態度就是核能不延役、核四不重啟，支持減煤，所以天然氣發電就要如期如質完工，且要全力衝刺再生能源發展。

電價龔明鑫核電廠

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