台灣機械出口創新高 在陸市占第五

2019-03-05 09:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



近來智慧製造及自動化生產蔚為風潮，我國機械業工廠家數持續成長，從業員工超過26萬人。根據統計，中國為我國第一大機械出口國家，台灣機械在陸市占第五，但從去年第3季開始，受到美中貿易爭端影響，中國對機械設備需求轉淡。

經濟部統計處指出，工業4.0浪潮興起，物聯網、大數據、人工智慧等新興科技加速發展，根據最新工廠校正統計，2017年機械業合法登記工廠營運家數達13,883家，從業員工超過26萬人，主要聚集地台中及彰化地區，工廠家數占全國機械業家數44.0%，以生產工具機及其零組件為主，而新北市及桃園地區工廠家數占30.0%，則以生產高科技產業用機械設備為主。

經濟部表示，去年延續經濟復甦動能，智慧自動化設備需求持續增溫，我國機械全年出口273.9億美元，年增7.1%，連續二年正成長，並創歷年新高。

但第3季起受到美中貿易摩擦影響，中國對機械設備需求轉為保守觀望，出口年增率逐季收斂，第4季轉而呈負成長，年減3.2%，結束自2016年第4季起連續八季的正成長。

根據統計，中國為我國第一大機械出口國家，由於近年積極扶植半導體、面板產業，對我國設備需求增加。去年我國對其出口機械80.2億美元，占29.3%；對美國出口48.4億美元，占17.7%居次，對歐洲及東協各占13.5%及13.4%，分居第三及第四，日本占7.5%居第五。

就各出口市場消長情形觀察，受到美中貿易摩擦影響，中國設備投資需求轉弱，去年我國對其出口僅年增3.2%，但台廠積極分散市場，對美國及日本出口大幅成長18.2%及23.1%。

按貨品別觀察，工具機為我國機械出口第一大貨品，去年出口36.6億美元，占13.3%居冠，年增9.5%；線性滑軌及滾珠螺桿等傳動元件，出口21.6億美元，年增25.0%，成長動能最為強勁。

經濟部指出，我國機械在中國市占第五、美國市占第十。去年各國在中國機械進口市場市占前五名依序為日本占27.0%、德國占16.1%、美國占11.9%、南韓占11.7%及我國占6.1%。相較於2011年，日本及德國各下降3.3及3.0個百分點，美國、南韓及我國則各上升2.3、2.7及1.1個百分點。