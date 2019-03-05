親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

軍費第5大國彈藥只能撐10天？全被這些人吃垮了

窮得只剩下石油！委內瑞拉失敗的「資源詛咒」？

新台幣開盤 貶值3分

2019-03-05 09:27經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以30.860元兌1美元，貶值3分開出；新台幣昨天終場以30.830元兌1美元，貶值5.5分作收，今早開盤繼續貶值

新台幣

相關新聞

資金回台投資 優惠稅率不再加碼

2019-03-05 00:24

看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12

經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06

台灣機械出口創新高 在陸市占第五

2019-03-05 09:44

名家觀點／創業…不要沉迷小確幸

2019-03-05 01:18

景氣擺脫低迷 亮黃藍燈

2019-03-05 00:51

中火室內煤倉延宕 挨罰30萬限期改善

2019-03-05 00:30

經濟紅利發不發？ 財長：政院從長計議

2019-03-05 00:28

2025年電價調漲 企業憂成本壓力大增

2019-03-05 00:17

黃士修提「重啟核四」、「核能減煤」2公投

2019-03-05 00:10

1月景氣黃藍燈…從低迷到「轉向趨弱」

2019-03-04 23:58

資金回台租稅優惠 不加碼

2019-03-04 23:23

財長：經濟紅利用途 從長計議

2019-03-04 23:19

經濟解析／經長愈掛保證2025不缺電 企業界愈心驚膽顫

2019-03-04 20:56

中油鐵砧山礦場油污外洩 居民痛批罔顧安全

2019-03-04 20:49

台石化火警 經部3月中進廠盤點工安制度

2019-03-04 20:22

燃煤未退場...台中電廠新增燃氣機組 環評補件再審

2019-03-04 20:22

苗栗油污外洩隱匿不報？中油駁：確認後立即通報

2019-03-04 19:09

中油鐵砧山礦廠油汙！環署證實管線洩漏5千公升

2019-03-04 18:23

新制勞退去年虧423.8億 每人平均損失3700元

2019-03-04 16:15

景氣轉好？1月景氣對策信號上升4分 轉亮黃藍燈

2019-03-04 16:14

中油鐵砧山礦場隱匿漏油半個月 最高可罰近千萬元

2019-03-04 15:50

無薪假最新統計 實施人數降至492人

2019-03-04 14:53

歐嘉瑞 上任中油董座

2019-03-04 14:35

國際油價便宜10元 沈榮津：電價不必漲

2019-03-04 14:10

能源轉型 經濟部估2025年電價漲33%

2019-03-04 13:23

2025年能源配比 燃煤再降至27% 核電僅剩1%

2019-03-04 13:04

鎖定「韓流」商機 京城再砸19.87億購地

2019-03-04 12:27

歐嘉瑞正式接掌中油 宣示打造國際能源集團

2019-03-04 12:04

歐嘉瑞接任中油董事長 提三大努力方向

2019-03-04 11:44

4月漲電價？沈榮津表態：油價跌、今年不漲價

2019-03-04 11:31

沈榮津：國際油價便宜10元 無調漲電價的壓力

2019-03-04 11:22

影／就任中油董座 歐嘉瑞：加強工會溝通

2019-03-04 11:09

經濟部要找AI明日之星 最高可獲3000萬元

2019-03-04 11:08

經濟紅利發不發？蘇建榮：總體思考、從長計議

2019-03-04 11:08

經濟部新人事 何晉滄接任中小企業處長

2019-03-04 11:06

經濟紅利發不發？ 財長：由政院總體思考、從長計議

2019-03-04 09:53

經長沈榮津：今年電價不調漲、2025年前不缺電

2019-03-04 09:44

中油董事長交接 歐嘉瑞成新董座

2019-03-04 09:30
看更多

熱門文章

顏炳立建議賣方殺雞取卵 不然賠5%變賠20%

2019-03-04 10:24

日圓貶破0.28 哈日族趕快換匯賞櫻去

2019-03-04 16:39

TOYOTA休旅神車新RAV4今上市 售價92.5萬元起

2019-03-04 15:27

麥當勞有意閃人 封閉的老天母究竟怎麼了？

2019-03-04 18:10

神車RAV4 最多降15萬元

2019-03-04 15:38

撐不住翻倍租金？ 天母麥當勞在地30年傳6月熄燈

2019-03-04 11:10

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

2019-03-05 00:35

新制勞退去年虧423.8億 每人平均損失3700元

2019-03-04 16:15

興富發賣屋也賣麵包 啟動複合開發

2019-03-05 01:02

屏東燈會300架無人機僅一人操控 英特爾技術保密到家

2019-03-04 22:57

台灣郵輪市場愈來愈受重視 今年有不少新郵輪將來台

2019-03-04 12:03

和泰休旅車搶市 六款全降價

2019-03-05 01:12

英特爾技術大整合 帶旺台廠

2019-03-04 23:16

折疊iPhone明年亮相 蘋概樂

2019-03-04 23:19

金管會盯 壽險業3月宣告利率乖乖降

2019-03-04 19:36

魏應充開臉書粉專 要跟網友說「心內ㄟ話」

2019-03-04 11:46

美元保單利率調降 開第一槍

2019-03-05 00:05

金管會發函：10類日常交易 銀行避擾民

2019-03-05 00:35

群創活化舊廠 產能近滿載

2019-03-04 14:35

反洗錢不擾民 訂出參考書

2019-03-05 00:05

新制勞退收益5日公布 去年每名勞工平均虧損3700元

2019-03-04 12:09

街口支付取得華頓投信 將推動網路普惠金融

2019-03-04 15:54

看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12

經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06

香蕉銷中東自負70元運費 立委批兆豐金投資台農發賠錢

2019-03-04 10:22

中油鐵砧山礦廠油汙！環署證實管線洩漏5千公升

2019-03-04 18:23

麥當勞要撤離天母商圈？台灣麥當勞：還在評估

2019-03-04 14:11

高雄六合夜市 攤商開發票家數三年來砍半

2019-03-04 12:12

蘋果攻折疊機 軸承、機殼打聚光燈

2019-03-04 23:15

中油鐵砧山礦場隱匿漏油半個月 最高可罰近千萬元

2019-03-04 15:50

台中港務分公司與台欣世紀風電簽約 進駐離岸風電專區

2019-03-04 17:55

工具機展 首日開紅盤

2019-03-05 00:53

經濟解析／經長愈掛保證2025不缺電 企業界愈心驚膽顫

2019-03-04 20:56

資金排擠…投資保單退燒

2019-03-05 00:04

iPhone摺疊機有影 台供應鏈強心

2019-03-04 14:30

和泰車RAV4上路 3月看俏

2019-03-04 14:35

盯銀行…不得拒過路客匯款

2019-03-05 00:04

摺疊iPhone要來了？ 三星向蘋果提供面板

2019-03-04 12:13

群創揪團 搶進指紋辨識

2019-03-04 23:19

四大行庫證實 已有離岸風電廠商上門爭取融資

2019-03-04 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top