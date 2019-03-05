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看問題／低電價神話…挖東牆補西牆

2019-03-05 00:12聯合報 本報記者張語羚

經濟部本月下旬將召開電價費率審議會，經濟部長沈榮津昨天表示電價不調漲，被質疑為選...
經濟部本月下旬將召開電價費率審議會，經濟部長沈榮津昨天表示電價不調漲，被質疑為選舉考量。 記者葉信菉／攝影
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一年兩度的電價凍漲「戲碼」又要開演了！經濟部近來接連表態四月不漲電價，打算以電價穩定基金彌補台電的虧損，不過去年十月電價「應漲未漲」之時，就已經透過基金挹注約三百億元，現在又打算以同樣的「挖東牆補西牆」招數再玩一次，且很可能一路玩到明年大選前，電價凍漲無疑成了執政黨的選票提款機。

台灣平均電價僅約每度二點五五元，不管是住宅用電還是工業用電，都名列全球前十大最便宜電價國家，不過經濟部自己也預告，電價到二〇二五年「當年度」最高將漲三成，因為電力需求不斷成長，以及天然氣、再生能源等發電成本較高的能源占比提高的緣故。

弔詭的是，天然氣、再生能源並非在二〇二五年突然一夕攀升到五成、兩成的能源配比，而會是逐年往上提升，發電成本較低的核電也是逐年往下調降，換言之，從現在開始到二〇二五年的六年間，基於成本考量，電價不得不逐步往上走，但政府如今為選票考量，卻在今年逆勢而為，以電價平穩基金「東牆」補電價成本調漲「西牆」，希望透過政策買票換選票。但羊毛出在羊身上，國營的台電虧損或是盈餘減少，政府預算軋不平也只能舉債因應，到最後仍是全民埋單。

此外，經濟部多次強調電價需回歸電價審議委員會討論，並「尊重」委員決議，但是翻開委員名單，超過一半是政府官員，也就是從經濟部的「表態」幾乎可得知委員會最終決議，審議會成了橡皮圖章。

當台灣的電價被執政黨綁架，國營事業台電要賺錢成了不可能的任務，就算賺了錢也只能「挹注」電價穩定基金，填補未來可能的虧損，但若有一天電價穩定基金不夠呢？台電的盈餘無法填補「應漲未漲」的電價呢？執政黨任期一到拍拍屁股走人，留下全球超低電價神話，讓全民繼續活在低電價幻覺裡。

電價經濟台電再生能源核電

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