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經長沈榮津掛保證 6年內不會缺電

2019-03-05 00:06聯合報 記者張語羚江睿智／台北報導

經濟部長沈榮津表示，二○二五年前都可以滿足備用容量率15%、備轉容量率10%目標...
經濟部長沈榮津表示，二○二五年前都可以滿足備用容量率15%、備轉容量率10%目標，確保穩定供電。 記者曾學仁／攝影
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經濟部昨天首度提出二〇二五年「新能源配比」，經濟部長沈榮津表示，依目前電源開發方案，在二○二五年前都可以滿足備用容量率百分之十五、備轉容量率百分之十的目標，可確保穩定供電。對於民間再度發起「核能減煤」公投，沈榮津說，公投是民眾的權利，他會尊重，但核電最大的問題是，地方無法接受核廢料

經濟部新版的能源配比為燃氣百分之五十、燃煤百分之廿七、再生能源百分之廿，以及核電、燃油、抽蓄水力各百分之一。

沈榮津昨赴立法院經濟委員會備詢時表示，二〇二五年五月核三廠二號機才正式除役，換言之，當年度上半年仍有核能發電，因此估算占整體能源配比百分之一。經濟部指出，二〇二五年新能源配比主要依據最新電力需求預估、電源開發計畫，以及燃煤、燃氣兩大火力電廠受發電限制後估算得出。

對於是否符合「以核養綠」公投，沈榮津說，核一廠已經進入除役階段，核二、三廠加起來占比約百分之十，過去大家憂慮核電占比過高，若沒有核電恐怕台灣就會缺電，不過要使用核能就必須面對核廢料最終處置場的問題。

但能源局官員直言，核能、燃油和抽蓄水力各占百分之一原本在二○二五年就有，因占比太小，未將其列入；但現在因應減煤，只好將這些占比明列出來。

沈榮津昨天在立法院一再重申，針對新能源政策，以目前經濟部的盤點結果，二○一九年至二○二五年備用容量率均可達百分之十五，代表當年已準備好足夠的機組，除可應付當年最高用電需求外，並有約六百萬瓩的備用容量，相當於六部大型燃氣機組，來因應機組故障、排檢修需求及用電需求突然增加等供電變數。

至於反空汙、火力發電年減百分之一公投，經濟部報告坦言，只能執行兩年，第三年就無法執行，會有供電缺口。

經濟部表示，為滿足二○二五年用電需求，並穩定電力供應，經濟部已規畫完整、具體電源開發計畫，包括現在到二○二五年不再新增燃煤機組、新增火力機組均燃氣機組，包括陸續增加協和、大潭、通霄、台中、興達、嘉惠等燃氣機組。

再生能源部分，太陽光電二○二五年裝置容量計畫達廿ＧＷ、風力發電將達六點九ＧＷ。核能則運轉到使用執照到期，最後一部核能機組核三廠二號機將運轉到二○二五年五月十七日到期停機。能源局估計，到二○二五年當年度，核能仍約百分之一發電量。

核電再生能源核廢料以核養綠電價

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