擺脫憂鬱藍燈 中經院：燈號轉向不表示景氣谷底反彈

2019-03-04 21:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國發會今（4）日公布1月景氣對策信號，擺脫低迷的憂鬱藍燈，轉呈黃藍燈，顯示「景氣轉向」，中經院副院長王健全表示，燈號轉向不代表谷底反彈，雖然美中貿易戰和緩，但景氣循環現象是必然，台灣今年仍應是「外溫內溫」。

王健全認為目前台灣整體的景氣狀況是在高峰下行，即便美中貿易戰和緩、政府的方案刺激確有止穩作用，仍然難以敵擋景氣循環的必然現象，對於未來仍須審慎觀察。

九個構成項目中，表現對好的機械及電機設備進口值呈現「黃紅燈」，根據財政部的數據，其中半導體設備的進口值達16.6億美元，較上年成長16.9％，顯示國內企業逐漸展現投資動能。

對此王健全解釋，是「過去太悲觀」，去年底受制於美中貿易戰火波及，不確定性太過強烈，以至於廠商在存貨上採取保守策略，現在美中漸露和緩曙光後，企業對投資的信心也因此明顯回升。

回顧去年12月情勢，繼2016年4月終結史上最長「連十藍」後，燈號首次再亮「低迷藍燈」，關鍵失分來自批發、零售及餐飲業營業額降1分，由黃藍燈轉呈藍燈。

而本月的批發、零售及餐飲業營業額轉為穩定綠燈，王健全說明，受惠於年節拉貨效應，批發業的表現相對亮眼，以及政府加速進行擴大內需方案，包含對觀光旅遊、住宿的暖冬計畫補貼，確實有效拉升的零售、餐飲的表現，但不代表景氣已經轉好。

展望未來，王健全認為台灣今年「外溫內溫」，內需方面，在政府補助刺激的政策之下有望維持；但上亞洲景氣整體仍然狀況不佳，美中貿易戰走勢也有待觀察，因此景氣仍處於在循環下行的走勢。