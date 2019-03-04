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2025電價越來越貴 工商團體失望

2019-03-04 20:59經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

經濟部2月與七大工商團體座談時，預估2025年電價每度3.0788元，較目前上漲20%。不到一個月，經濟部今（4）日上調2025年電價預估至3.39元，增幅擴至30%，當時參加座談的工商協進會理事長林伯豐、商總理事長賴正鎰直言，企業憂心成真，未來電價確定會上漲，企業成本壓力將越來越大。

經濟部部長沈榮津4日赴立法院就能源政策進行專案報告，經濟部會中指出，若燃料成本不變，考量再生能源增加、燃氣替代燃煤、核四資產減損等因素，以年均用電成長率1.86%計算，2025年平均電價推估為3.39元，較現行平均電價2.62元調漲0.77元。

經濟部新版本與2月工商團體座談會版本3.0788元要高，漲幅更大，林伯豐、賴正鎰均表示，由此可知，未來電價漲定了。他們再次呼籲政府重新審視核能重啟的可能性，以利電價成本平穩。

不過，新版本與產學界估算的3.5元版本之間，預估結果差距拉近，且前者略低後者，林伯豐說看得出來經濟部有努力，只是電價持續上漲，影響企業生存空間，企業還是不會滿意。賴正鎰也說，影響電價的外部因素很多，例如物價、油價，變數都很大，就怕到2025年前，電價漲幅會比現在版本更大。

電價經濟部林伯豐

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