經濟解析／經長愈掛保證2025不缺電 企業界愈心驚膽顫

2019-03-04 20:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部將於3月下旬召開電價費率審議會，各界關注4月是否將調漲電價。 報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

蔡政府已拍板2025廢核，經濟部長沈榮津最近就像大街上選舉宣傳車，一再重複掛保證2025年不會缺電，只不過這張支票要兌現，是有兩大前提：一是積極性節電；二是所有電源開發計畫如期如質完成。

經濟部至今並未向社會大眾說明如何積極性節電，包括大企業、中小企業、乃至民眾在節電上要付出什麼努力。

至於所有電源開發計畫如期如質完成，更有難以達標的巨大風險。國民黨籍立委曾銘宗日前就點破，經長保證2025年不缺電，其實都是有前提，只要電源開發計畫無法落實，就有缺電風險。對此，沈榮津也未否認。

攤開蔡政府2025年能源配比，每項都拉到滿水位了，甚至連即將要廢棄的核電廠1%也要拿來充場面，而燃油、抽蓄水力都是尖載或緊急調度之用，而今都要頂上來用。

而蔡政府最看重的再生能源，除了要花大錢買之外，與農業和漁業潛在衝突並未獲得解決，甚至只會愈來愈對立，是否能如期達到20GW及6.9GW的裝置容量仍是未定之天，就算達到裝置了，當年度要發出多少電，還得看天候賞不賞光。

蔡政府更重押天然氣發電，但天然氣接收站至今還沒看到任何建設，大潭第三接收站雖然通過環評，但因藻礁問題規模大幅被限縮，勢將影響供應量，即便如此，環團抗議仍未停歇；而台電緊急規畫新建協和接收站、台中港接收站，還在排隊等環評，但兩開發案的用氣量已全數計入50%發電量，也就是說，環評只能通過，別無他途，規模也不能刪減，否則就有供電缺口。但這是經濟部能保證的嗎？

仔細分析經濟部種種說辭，就會發現經長2025年不缺電說，是立基在許多前提，而這些前提都是極度不穩固。說白了，蔡政府能源政策已經到捉襟見肘，且戰且走，看天填的地步。也難怪，愈是聽到經濟部掛保證，企業愈擔心缺電。