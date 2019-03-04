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中火燃煤仍不退場 環評需再補考

2019-03-04 19:38經濟日報 記者翁至威╱即時報導

環保署今(4)日二次初審台中發電廠新建燃氣機組計畫，台電計畫新增兩部燃氣機組，但最老舊的1至4號燃煤機組並未計畫除役，僅轉為備用，引發環團、台中市政府不滿。專案小組最後決議補件再審，台電必須評估既有燃煤機組運轉管理限制，含除役、備轉數量，並考量除役情境下，提出逐年空汙排放模擬。

台電預計在台中火力發電廠新建兩部燃氣複循環機組，希望2024年3月、2025年7月分別提供裝置容量各約130萬瓩，機組面積約13.4公頃。

台電強調，這是台中發電廠能源轉型的第一步，雖政府持續推動再生能源，但仍須搭配火力機組擔任備援，並提高備用容量率，因此考量長期電力負載成長、維持供電穩定與法定備用容量率15%目標，經檢討後，既有燃煤機組現階段仍無法提前除役，部份機組將先轉為備用。

不過，環委對於台電規劃仍有不少疑慮，尤其台中空汙情形嚴重，但此次台電提出的計畫，仍維持燃煤機組轉備用，而非除役，讓環團、台中市政府相當不滿。

最後專案小組決議再給補考機會，台電必須補充說明既有燃煤機組與新建燃氣機組在空氣品質不良季節的運轉管控機制，並依實際生煤許可減量規劃，同時考量燃煤機組除役情境下，提出逐年空汙排放模擬，補件後再審。

台電火力發電廠

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