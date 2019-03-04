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新竹寶二水庫水位降至五年低點 今起實施一階限水

2019-03-04 15:58經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

春雨未能解渴，新竹寶二水庫水位降至127公尺，較5年前旱災缺水時的128公尺更低。經濟部災害緊急應變小組日前宣布新竹地區自今（4）日起水情燈號由綠燈轉為黃燈，一併實施第一階段減壓供水，於每天晚上10點至隔日清晨6點減壓啟動省水措施。民眾有澆灌需求，可自備裝水容器至水資源回收中心大門口警衛室登記，即可自該中心內南側儲水池免費取水（新竹市香山區大庄里彩虹路99號）。

新竹地區因水情不佳，新竹地區自今天起水情燈號由綠燈轉為黃燈，實施第一階段減壓供水。新竹市政府今也召開抗旱會議，秘書長陳章賢要求各局處及市府轄下機關帶頭節水，避免不必要用水，市府所屬抗旱公共用井也已提前整備，以備不時之需，同時積極宣導民眾節水觀念，盼在梅雨季來臨前，不需進入影響民生較大的第三階段限水，市府市民一同合作節水共度難關。

根據統計，截至3日下午3點，寶二水庫水位只有近127公尺，較5年前旱災缺水時的128公尺更低；有效蓄水量剩655萬立方公尺，蓄水率不到21%，也是歷年來最低。寶山水庫有效蓄水量剩149萬立方公尺，蓄水率剩下百分之29.%，目前由桃園石門水庫與苗栗永和山水庫每日共支援大新竹地區15.8萬噸用水，以確保目前民生用水無虞。

陳章賢要求市府各局處，務必積極執行節水措施及加強民眾宣導，由市政府以身作則，啟動三大節水措施，包括：要求公務機關所屬大樓全面檢視、更換省水龍頭，也請新竹市各單位機關與所屬學校，停止以自來水作為噴水池、澆灌、洗公務車、沖洗外牆及清洗街道水溝等用途，避免不必要浪費；再者，他也強調再生水利用的重要性，本市客雅溪水資源回收中心每日可產出一萬噸回收水，城銷處在公園與植栽澆灌用水已全取自回收水；最後，消防局也表示，運水車已整備完成，必要時隨時可支援送水作業，消防用水也將調整使用回收水。

新竹市政府表示，若市民需回收水作為環境衛生清洗、澆灌花木、及不作食用為原則之回收水使用，可自備裝水容器至水資源回收中心大門口警衛室登記，即可自該中心內南側儲水池免費取水（新竹市香山區大庄里彩虹路99號、連絡電話：03-5400730）。

石門水庫水資源

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