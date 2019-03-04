4月漲電價？沈榮津表態：油價跌、今年不漲價

2019-03-04 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部長沈榮津今天表態，今年電價傾向不調漲。記者黃義書/攝影 分享 facebook 經濟部將於3月下旬召開電價費率審議會，各界關注4月是否將調漲電價。經濟部長沈榮津今天表態，今年電價傾向不調漲。

他說，燃料成本是影響電價的重要因素，去年國際油價每桶75美元，今年則為每桶65美元，今年還便宜了10美元，因此沒有調漲的壓力，將會在審議會中主張不調漲電價。

沈榮津今天赴立法院備詢前受訪表示，電價調整必須兼顧民生、穩定物價、節約能源3大原則，目前的電價公式讓台電有3％的合理利潤，且還有電價穩定的整備基金780億元，透過這些配套穩定電價，預估2025年前不會缺電。

他也強調，全國電力供應經過盤點後，2019年到2025年間備用容量可達15％、備轉容量10％，相當於有600萬瓩、約6部大型燃氣機組的備用容量，以及400萬瓩、約4部大型燃氣機組的備轉容量，隨時應變供電狀況。

至於立委質疑風力發電費率可能20年需花上20兆元，沈榮津強調，綠電有其必要性，且是國際趨勢，必須順應綠色供應鏈的需求。他說，能源自主也是很重要的一環，可以透過綠電達成目標，放眼全球的離岸風電發展，歐洲地區花了13-18年才達到每度2.5元的條件，但是台灣花了6年就達到，可以說發展綠電的價格走的比全球成熟國家漂亮。