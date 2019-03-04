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沈榮津：國際油價便宜10元 無調漲電價的壓力

2019-03-04 11:22聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

經濟部長沈榮津上午在立法院經濟委員會備詢時，就新能源政策恐引發電價調漲一事表示，燃料成本是影響電價的主要因素，去年的油價一桶75美元，今年國際油價較去年同期便宜10元，相對沒有調漲電價的壓力。

經濟部長沈榮津表示今年國際油價較去年同期便宜10元，相對沒有調漲電價的壓力。記者...
經濟部長沈榮津表示今年國際油價較去年同期便宜10元，相對沒有調漲電價的壓力。記者黃義書/攝影
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