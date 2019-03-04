歐嘉瑞接任中油董事長 工會喊話勞資應更多善意溝通

2019-03-04 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



爭議多時的中油董座人選終於塵埃落定，中油今（4）日舉行董事長交接典禮，前董座戴謙請辭獲淮，職缺由經濟部指派前能源局長歐嘉瑞接任，人事案今日正式生效。

歐嘉瑞致詞時表示，非常榮幸以中油人的身分回歸經濟部體系、中油這個溫暖的大家庭。同時，歐嘉瑞也表示，「這是責任的開始，但同時感到榮幸」，除了未來將貢獻能源相關經驗、帶領轉型，並更重視工安與勞資關係，成為具競爭力國際能源集團的願景。

此次中油董座風波，主因為中油公司前任董事長戴謙長期與中油工會不合，去年底中油工會還發動1.6萬名會員，推動戴謙適任性的不信任案，形同發動「罷免」，創下國營事業工會發動罷免董座首例，最後在行政院居中協調下才暫時落幕。

之前與戴謙多次交鋒的中油工會理事長莊爵安致詞時也說，感謝戴謙的努力，不過話語中仍強調「資方以強大的行政資源打壓勞方不是一件好事」，希望未來能有更多善意的相互溝通。

戴謙致詞時則說，在中油的500多個日子，包括與工會的相處，都讓自己的人生歷練更加成熟有經驗，不過他也說「茶壺裡的漩渦，大家在家裡坐下來談就可以了」。

今日的印信監交人經濟部政務次長曾文生致詞時則表示，感謝戴謙的貢獻，也永遠記得兩個人一起坐在環評會議後面，為台灣的能源政策做說明，但他要特別感謝戴謙的是，他讓中油公司過去的累積負債幾乎完全被打平。

其實，中油新任董座歐嘉瑞原本就是中油董事，中油今日上午也召開臨時董事會，補選歐嘉瑞為常務董事，並續召開常務董事會議，推選歐嘉瑞成為中油新董座。