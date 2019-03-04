影／就任中油董座 歐嘉瑞：加強工會溝通

2019-03-04 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



中油公司今天舉行新舊任董事長交接，由經濟部前能源局長歐嘉瑞接下前董事長戴謙請辭後遺缺。歐嘉瑞指出，最大的挑戰是把公安做好，因為這是一切的基礎，也會加強與工會的溝通，讓雙方在意的議題都能夠充分表達，員工是公司的重要資產，與員工合作強化競爭力很重要，「我個人相當有信心」。

歐嘉瑞今天於交接典禮後受訪指出，將會延續戴謙的相關政策，因為公司的工作必須延續，同時持續溝通，後續成長才可期，並且在政府的政策下，發揮國營事業的任務與角色，包含中油第三天然氣接收站，目標2024年完工供氣，將會持續克服困難前進。

此外，中油日前也表態盼重新討論、調整浮動油價公式，將亞洲鄰國最低價的限制取消。歐嘉瑞指出，考慮目前物價、公司發展成本及政府政策，目前的確有在研究亞鄰最低價，不過仍須待他考量整體狀況，包含民眾反映及擔負的政策責任等。