經濟部要找AI明日之星 最高可獲3000萬元

2019-03-04 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



AI人工智慧在全球激起超智能革命，經濟部技術處針對成立七年以下的AI新創公司發出英雄帖，獲選公司可望獲得最高二年3,000萬元經費挹注，第一棒推動領域鎖定「AIoT資安」、「AI高齡醫療」，3月19日起受理申請。

技術處表示，台灣擁有全球第一的資訊硬體產業鏈，更有優質醫療、製造領域數據資料，是台灣未來在國際AI競局中，後發先至的有利籌碼。

為鼓勵新創公司投入AI前瞻技術與產品的發展，由行政院科技會報主導、經濟部技術處執行的「AI新創領航計畫」將作為新創公司的後盾，挹注具潛力的AI新創明日之星，全力衝刺開發具有國際競爭力的系統應用與創新服務解決方案，進而達到AI產業化的目標。

首波AI英雄帖瞄準「AIoT資安」、「AI高齡醫療」二大應用，主要是因為資訊安全是物聯網（IoT）時代的重要課題，例如可以透過AI預測威脅發生可能性，以儘早進行警示與防護。

AI高齡醫療方面，則可運用AI解決高齡社會陪伴、照護問題，或是發展可以早期診斷高齡疾病，甚至是老化相關檢測生物標記開發等AI應用。

經濟部指出，未來將持續發出不同應用場域的AI英雄帖，例如「智慧製造」、「自駕車」、「新農業」等，藉此催生相關領域的AI應用，並協助新創業者推升技術商業化的成功率、完善台灣AI產業鏈陣容。

經濟部表示，該計畫將於3月19日開始受理申請至今年12月31日止；補助經費以不超過計畫總經費的二分之一為原則，有意投件的廠商需符合國內依法登記成立的公司、成立時間七年以下、非屬銀行拒絕往來戶、且公司淨值（股東權益）為正值、不得為陸資投資企業等資格。