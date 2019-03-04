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失敗的委內瑞拉：撕裂國家，都是「美帝」惹的禍？

經長沈榮津：今年電價不調漲、2025年前不缺電

2019-03-04 09:44經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

針對新能源政策恐引發電價調漲的討論聲浪，經濟部沈榮津今（4）日表示，燃料成本是影響電價的主要因素，去年的油價一桶75美元，不過去年並未調整電價，今年油價一桶約65美元，由於今年國際油價較去年同期便宜10元，相對沒有調漲電價的壓力，因此，經濟部將在審議會中主張無須調漲電價。

沈榮津進一步指出，調整電價的三項指標，分別是照顧民生、穩定物價，以及節約能源。另外，電價公式也包含台電的合理利潤3%，若有累積虧損則可以到5%，同時為讓電價穩定，還有780億元的整備金，這些都是因應電價調整的配套方案。

不僅表態今年電價不漲價，沈榮津今日也再度重申，針對新能源政策，以目前經濟部的盤點結果，2019年至2025年備用容量率均可達15%，代表當年已準備好足夠的機組，除可應付當年最高用電需求外，並有約600萬瓩的備用容量，相當於六部大型燃氣機組，來因應機組故障、排檢修需求及用電需求突然增加等供電變數。

至於備轉容量率，沈榮津表示，可達10%的標準，代表當日實際可升載運轉的發電機組夠多，每天都有約400萬瓩的發電容量，相當於4部大型燃氣機組，處於「熱機待發」的狀態，隨時可升載發電來應付供電變數。

不過，今年的電價最後究竟會不會調漲？沈榮津表示，電價調整屬「電價費率審議會」權責，雖經濟部將在審議會中主張無須調漲電價，但仍須尊重審議會最後之審議結果。

經濟部長沈榮津。記者賴于榛／攝影
經濟部長沈榮津。記者賴于榛／攝影
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電價沈榮津經濟部

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