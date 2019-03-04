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幫企業找地 經部設產業儲地機制

2019-03-04 00:42聯合報 記者張語羚／台北報導

產業界頻喊「缺地」，但開發工業區時常遭遇抗爭。 圖／聯合報系資料照片
產業界頻喊「缺地」，但開發工業區時常遭遇抗爭。 圖／聯合報系資料照片
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產業界頻喊「缺地」，但開發工業區時常遭遇抗爭，為取得經濟、環境與社會三方平衡，經濟部工業局發布「產業用地政策白皮書」，除了幫企業找地，並設定產業儲備用地機制，把未來可能使用的產業用地先畫入城鄉發展區，避免後續開發時變更區位的複雜性及成本。

過去常有廠商「貪小便宜」，為擴廠購買山坡地、地質敏感地、優良農地等，沒水、沒電、沒聯外道路，最後上門「求助」政府要變更地目，不僅農地變工業用地成本高昂，環評也很難過關，衍生更複雜的問題。

經濟部官員指出，藉由這次公布「產業用地政策白皮書」，要求地方政府在國土規畫時，尋找國、公有土地優先畫分為產業用地，避免後續開發時變更區位所需付出的各種成本；也希望業者了解「土地貴有貴的道理」，不要為了省成本，困在根本無法使用的土地上。

工業局官員說，日前公布的「產業用地政策白皮書」有兩大重點，第一，設定產業儲備用地機制，在國土規畫四大分區使用目的下，產業用地被畫分在城鄉發展區中，地方政府須據此規畫土地使用，因此透過白皮書要求地方政府，在規畫土地使用目的時，優先設想未來數年的狀況，將未來可能會使用的產業用地，先畫入城鄉發展區，避免後續開發時變更區位的複雜性及成本。

其次，白皮書也將二○三六年產業用地仍需三三一一公頃土地寫入，官員指出，不少地方政府都會反映三三一一公頃土地根本不夠用，「但是白皮書的用意是要他們面對閒置用地」，檢視早期規畫為產業用地，但是近期閒置或使用目的不符合的土地，透過釋出、轉用等方式，把產業用地的額度讓出來，避免無邊無際的擴增產業用地。

官員說，若是無邊無際擴增產業用地，最終恐怕只能往郊區移動，將導致員工上班通勤時間拉長，壓縮農業用地的空間等，因此「保住工業區，就是保住農地」，唯有如此優良農地才有生存的空間，藉由與社會大眾溝通完成的「產業用地政策白皮書」，說服各界應兼顧經濟與環境。

此外，國土計畫基本上已把敏感地排除，並且避免徵收的爭議，以國、公有土地做產業用地規畫，官員指出，未來三三一一公頃中有約兩百公頃畫分到東部地區，其餘則分散在北、中、南部地區，依據水、電供給以及勞動力狀況分配，否則若到了勞動力缺乏的地方設廠，業者又吵著放寬外勞限制，恐本末倒置。

經濟農地經濟部農業環評

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