中裕抗愛滋藥 將從打點滴變打針

2019-03-02 19:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



中裕（4147）今（2）日公告，該公司已經上市的愛滋病新藥Trogarzo靜脈（（IV））劑型，將進行靜脈推注（IV Push）劑型之三期臨床試驗，並已獲得美國食品藥物管理局（FDA）准予進行試驗，預期將招募20名患者，最快明年首季可望上市，預期將擴大市場銷售能量。

中裕指出，該公司已經上市的愛滋病新藥Trogarzo靜脈（IV）劑型，其型態如打點滴（輸液），必須將藥劑稀釋食鹽水後，透過靜脈注射打到人體，施打時間約需半個小時，而新規劃的靜脈推注劑型，其型態如一般針筒直接打到靜脈中，且無需透過稀釋，時間約一分鐘內即可完成。

中裕說，將進行的靜脈推注（IV Push）劑型之三期臨床試驗，試驗代號（study 302），預計未來完成後以label extension方式申請藥證。

進一步說，中裕已經上市的Trogarzo靜脈（IV）劑型，使用者必須到醫院或診所躺上半個小時以上，而新的靜脈推注劑型未來若順利獲准上市，患者在有醫護人員協助下，一分鐘內就可以施打完成，大舉提升使用的便利性。

在試驗規劃方面，中裕表示，將針對已使用Trogarzo且臨床狀況穩定的HIV-1病人，進行無稀釋Trogarzo並縮短靜脈推注時間的安全性三期試驗，預計在美國七到八個試驗場所招募約20位病人。

至於試驗主要目標，針對在已使用Trogarzo，即TMB-355（ibalizumab），至少三個月的臨床狀況穩定HIV-1病人身上，評估無稀釋的Trogarzo至少靜脈推注30秒的安全性。

中裕說，由於Trogarzo靜脈（IV）劑型已經上市，有關研發費用、權利金均已陸續支出，因此，上述新的臨床試驗招募人員少，花的費用也相對不多，且未來若能順利獲准上市，可望大幅降低患者施打的不便，提升使用率，換言之，將可大幅提升產品市場占有率。

中裕去年在Trogarzo靜脈（IV）劑型上市後，陸續貢獻公司營運，去年全年累計銷售額度達到2.41億元，去年前三季稅後仍虧損約1.68億元，每股淨損0.67元，較去年同期大幅縮減，今年1月營收約3,890萬元。