選舉效應電價繼凍漲！經濟部表態：支持不調漲

2019-03-01 22:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部將於3月召開電價費率審議會，決定4月起電價是否調整。經濟部今日正式表態，不贊成4月調漲電價。換言之，4月電價可望繼續凍漲。

經濟部能源局今日發新聞稿表示，經濟部將在審議會中主張無須調漲電價。經濟部就是官方委員，也是幕僚，經濟部發言亦即代表官方立場。

近日有媒體報導，台電今年1月虧損64億元，雖然國際油價較去年下跌，但預估今年全年均價仍為每桶65美元，依台電估算，今年4月電價應調漲6%，不過電價費率審議會明定電價調幅最高3%，因此台電希望調漲3%，以弭補虧損。

經濟部今日立即發出新聞稿反駁電價調漲說是「純屬臆測」，更表態，不贊成電價調漲。

經濟部表示，燃料成本是影響電價的主要因素，去年9月檢討電價時，燃料價格是近期相對高點(油價約75元美金/桶)，當時審議會在綜合考量「照顧民生、穩定物價、節約能源」三原則下，並未調漲電價，然而目前燃料成本(油價約65元美金/桶)較去年9月為低，故目前電價相較去年更無調漲的壓力，因此經濟部將在審議會中主張無須調漲電價。

依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整頻率為1年檢討2次，原則為4月及10月進行，且明定電價調幅最高3%之限制，台電公司依電價公式估算之電價檢討方案，尚須經過電價費率審議會審議，由審議委員依公式檢視各項成本因子後，始決議最終電價調整結果。經濟部再次強調，電價是否調整屬「電價費率審議會」權責，雖經濟部將在審議會中主張無須調漲電價，但仍須尊重審議會最後之審議結果。