CPI變動對支出影響？月支8萬家庭 1月外食費增105元

2019-03-01 18:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



1月消費者物價指數（CPI）年增0.2％，為近15個月次低，雖然主計總處表示整體物價漲勢溫和平穩，但在重要民生物資中的衛生紙、面紙及紙巾的漲幅卻擴大，漲幅創近十年新高，年增達13.48％；外食費也上漲1.76％，也就是說，以CPI權重及本期指數推算，一個月支8萬的家庭為例，外食費支出將比去年同月增加105元，衛生紙的支出也增43元。

主計總處說明，CPI總指數為所有家庭購買消費性商品及服務價格變動的平均情況。由於每個家庭購買的內容及頻度不同，且可能差異懸殊，總指數變動與個人對物價漲跌的感受，常有落差，此種現象，各國皆然。

以平均每月消費支出約8萬元規模的家庭為例，列舉數項重要民生用品，觀察價格漲跌對支出之影響。就1月CPI年增0.2％而言，表示在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，平均支出會較上年同月增160元。

其中支出增加項目，食物類中，以外食費支出增105元較多，水果、雞蛋及水產品也分別增加49元及44元及27元。食物類之外，則以衛生紙、面紙及紙巾支出增43元較多，醫療費用及運輸費亦增35元及28元。支出減少項目，以蔬菜支出減192元較多；以油料費支出減 104 元較多，通訊費亦減 100 元。

依照日本、歐盟、加拿大及英國等研究結果顯示，一般民眾對購買頻度較高商品之價格漲跌感受較為深刻，例如食物類價格短期波動，多數家庭時有感受，至於久久才購買一次的 3C 電子產品，其價格變化容易忽視。