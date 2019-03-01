3月將召開電價審議會 經濟部：將主張無須調漲電價

2019-03-01 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



3月召開電價費率審議會。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

3月召開電價費率審議會，決定4月電價是否調整，針對媒體報導依據成本估上半年電價需調漲6%，經濟部今天回應表示，將在審議會中主張無須調漲電價。

經濟部也強調，電價是否調整屬「電價費率審議會」權責，雖經濟部將在審議會中主張無須調漲電價，但仍須尊重審議會最後之審議結果。

經濟部表示，電價有電價公式且須經過「電價費率審議會」審議，有關報載4月電價應會適度反映部分燃料成本「紓壓」，避免10月漲價壓力更大之相關報導，純屬臆測。

經濟部表示，燃料成本是影響電價的主要因素，去年9月檢討電價時，燃料價格是近期相對高點(油價約75元美金/桶)，當時審議會在綜合考量「照顧民生、穩定物價、節約能源」三原則下，並未調漲電價。

經濟部還指出，然而目前燃料成本(油價約65元美金/桶)較去年9月為低，故目前電價相較去年更無調漲的壓力，因此經濟部將在審議會中主張無須調漲電價。

依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整頻率為1年檢討2次，原則為4月及10月進行，且明定電價調幅最高3%之限制，台電公司依電價公式估算之電價檢討方案，尚須經過電價費率審議會審議，由審議委員依公式檢視各項成本因子後，始決議最終電價調整結果。