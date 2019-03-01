12家廠商通過台商回台行動方案 投資金額上看323億元

2019-03-01 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



美中貿易戰刺激台商回流，政府為協助企業解決土地、勞工等難題，推出「歡迎台商回台投資行動方案」，今年元旦上路以來，已通過12家企業資格審查，返台投資總金額上看323億元，預估將創造本國就業人數約3千900人。

為配合企業需求，行政院推動投資台灣事務所為單一投資窗口，專人專案提供投資相關服務，並且陸續召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，自今年元旦起短短兩個月內，就已經核准智邦科技、慶豐富實業、廣達電腦、南六企業、崴立機電、宇隆科技、亞旭電腦、迅得機械、康普材料科技、銓寶工業、台燿科技及1家未上市公司的資格審查。

康普材料科技為三元鋰電池原料與特用化學材料製造商，投資業務處指出，受美中貿易戰高關稅影響，於既有新竹湖口廠新增產線、苗栗頭份建新廠，總投資金額逾新台幣20億元，隨著全球電動車市場大幅增長，康普返臺生產之鋰離子電池關鍵材料，對於政府積極推動綠色能源產業深具效益。

台燿科技則為國內四大銅箔基板廠之一，投資業務處表示，為因應美中貿易戰高關稅衝擊與全球產業供應鏈重組，於新竹購地建廠增加產能，總投資金額逾新台幣35億元，5G與網通產業持續升溫帶動相關產品需求大增，本投資案針對5G商機生產之高階材料，將可縮短終端客戶取得材料時程，強化整體供應鏈。