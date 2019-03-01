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去年資本設備進口創新高 近6成是機械設備

2019-03-01 09:14聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

資本設備為廠商用於生產產品或蓄積產能的主要資產，台灣的工業生產高度依賴進口資本設備，因此從資本設備的進口，可觀察國內廠商生產投資及未來出口的力道。財政部統計，去年我國資本設備進口創新高，近6成是機械設備，其次為精密設備占2成；進口來源以美國占23%最多。

財政部統計處表示，受國內半導體高階製程及航空器需求、總體景氣變化等影響，近8年進口資本設備升、降年數各半，占總進口介於12.6%至18.5%。

100、101年國際上有歐債危機，而國內DRAM、面板、LED及太陽電池等產業發展不順，面臨重大虧損，被外界形容為「四大慘業」，廠商投資相對保守觀望，使我國資本設備進口連續2年分別衰退4.2%及6.9%。102年及103年資本設備進口雖轉為正成長約5%，但規模值低於99年的391億美元的前波高點。

105年因國內半導體業者為精進製程與擴充產能，資本支出進入新一波高峰期，一舉推升資本設備進口突破400億美元，年增12.1%。106年因基數墊高，轉為微減0.4%。107年半導體生產設備進口雖略有下滑，但渦輪噴射引擎及伺服器等進口增加，使全年資本設備進口達433億美元新高，年增2.0%。

分析我國107年資本設備進口主要貨品，財政部統計處指出，以機械設備占近 6成為主，其次為精密設備占2成。進口來源則以美國占23%最多，日本、中國大陸分別占22%、18%，3國併計占6成3。

機械設備自美國進口占28%居首，主要為渦輪噴射引擎及生產半導體用的機器，日本26%居次，大多為生產半導體用的機器；精密設備也以美、日、中產品進口居多，共占6成，主要項目均為供計量或檢查半導體的儀器。

資通設備自中國大陸進口占5成1居多，主要貨品為路由器、監視器、無線通訊器具等；交通運輸設備主要是自法國、美國進口飛機，占比分別為35.3%及28.4%。

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