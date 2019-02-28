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中國股市觸底反彈？ 專家：曾跌幅超過 60%

2019-02-28 12:23經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

2018年MSCI 中國指數下跌 20.3%，加上11月、12月的橫盤整理格局，讓不少投資人確信中國股市已經觸底，不過市場法人指出，投資人別單純從跌幅判斷買點，2000 年與 2007 年中國股市最大跌幅都超過 60%，若全球經濟進一步惡化，中國股市仍有潛在下跌空間。

中國製造業活動持續收縮，國家統計局公布，2月中國製造業採購經理指數（PMI）回落至49.2，較上月回落0.3個百分點，遜於市場預期的49.5，是連續3個月處於50以下水平。

「鉅亨買基金」表示，製造業採購經理人指數除了反應企業對未來訂單與需求的看法外，也透露出對於企業獲利的預期。

當中國製造業採購經理人指數於 2017 年下半年來到最高點後，中國工業企業利潤年增率也跟隨觸頂並下滑，顯示中國出口與製造業採購經理人指數繼續下降的機率較高，未來企業獲利自然不樂觀，股市短期缺乏大幅上漲的理由。

「鉅亨買基金」認為，中國股市仍有潛在下跌空間，對於想判斷中國經濟與股市底部的投資人，應觀察中國 M1 貨幣供給年增率變化，待該數值大幅升高，才是更合適的大舉進場時點。

投資人除了可透過定期定額方式，避開擇時難題，布局中國股市外，同樣可搭配定期定額新興市場股票型基金，降低單一國家風險，並同時掌握美元轉弱，新興市場反彈的機會。

製造業新興市場
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