這位美中貿易談判狠角色 謝金河：千萬別小看他！

2019-02-28 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



財信傳媒董事長謝金河。報系資料照 分享 facebook 「我沒愚蠢到相信單一協商能改變美中貿易關係。」美國貿易代表賴海哲27日應邀出席美國眾議院一場聽証會時，透露了與川普不一樣的訊息，降低市場對於美中盡快解決貿易爭端的預期。這位川普最倚重的談判代表，就連財信傳媒董事長謝金河也直呼，「千萬別小看賴海哲的角色」。

賴海哲強調，美中雙方針對終止紛爭和確保協議內容落實執行，仍有許多困難的工作要做。他主張，威脅加稅是促使中國進行重大結構性改變的「唯一工具」；中國結構性的改變，正是他自己、川普和許多國會議員尋求的目標。

對於賴海哲的這番言詞，謝金河解讀，賴海哲認為中國威脅美國的存亡，就像1980年代日本威脅美國的生存一樣；在他的眼中，北京當局是無情又危險的經濟掠奪者，這是川普政府中，除了理論大師Peter Navarro（納瓦諾）外，對中國最鷹派的角色。

謝金河在臉書上表示，隨著賴海哲的發言，27日美國股市也跟著下沉，道瓊工業指數一度下跌180.74點，一度站上26,241點的美股回檔到25,877點，原因就在於賴海哲的發言，與川普透露的美中貿易談判即將獲得大成功，仍有一些顯著的差異。

謝金河指出，未來要追蹤美中貿易協議，必須盯著賴海哲與納瓦諾這二位川普身邊最鷹派角色的動向。

他說，賴海哲在1985年廣場協議的時代是雷根政府的副貿易代表，當時他年僅37歲，大家印象最深刻的場景，是他把日本代表列出的清單摺成紙飛機射向對方，他在廣場恊議中一戰成名；這次賴海哲以71歲高齡成為美中貿易談判主帥，「所謂薑是老的辣，千萬別小看賴海哲的角色」。