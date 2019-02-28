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為什麼富不過3代？ 會計師：缺了家族價值與文化

2019-02-28 05:53聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾表示，台灣的企業大體是以中小型企業為骨幹，而中小型企業大致上則是以家族企業為主，有6.3萬家雇主年齡在60歳以上，如果未能妥善處理傳承議題，不僅產業會發生斷鏈危機，更嚴重則會引發國安的問題。

陳振乾指出，許多企業都認為家族永續很重要，但首先是缺乏風險意識，沒有想到人生無常。第二是不熟悉，因為一輩子才一次不知道怎麼做、不知道怎麼開始。第三是有意或無意的不做為，在東方文化下，都覺得傳承很重要，但卻都不討論，覺得一獎傳承就會涉及敏感的分配問題。

陳振乾說，富一代靠土地；富二代靠方法，做好遺產規劃；富三代靠系統，透過信託、控股、家族憲章等方式進行家族治理；但要富過三代，就要靠價值與文化，家族必須有共同的理念及精神，創造家族的社會價值。

反過來說，為什麼會富不過三代，就是家族間沒有形成共同的家族價值與文化，沒有形成集體，各行其是之後就會走向分崩離析。

在發展家業傳承的策略中，去構思一份完整的傳承策略地圖，能有效盤點和檢視家族與企業的現況，並進行傳承的路徑及方案間的優缺點分析，以發展出傳承方案與執行的依據，同時協助家族與企業在不同的階段，對不同的利害關係人發展適合的溝通策略。

陳振乾表示，要建構一份完整的家族傳承地圖至少應包含五個子地圖，方能提高傳承成功機率；包括: 1.可能最陌生的「價值與文化的傳承地圖」；2.最困難的「接班人選任與養成地圖」；3.最好奇的「所有權架構與其傳承地圖」；4.最模糊的「家族治理與企業治理地圖」；以及5 .最容易忽略的「風險的治理與管理地圖」。

他舉例，接班人的選任與養成很重要，但很多人卻「外包」給國外名校，如此一來如何讓接班人繼承家族的價值與文化？當然很容易會出現世代衝突。

家族企業有很多利害關係人，如血親、姻親、少主、老臣等，大家的目標不一致就無法發展成有效的系統，必須做好家族及企業治理，才不會公私不分，達到企業永續的目標。

遺產國安
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