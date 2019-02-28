美中貿易戰延燒 經濟部：凸顯智財保護的重要

2019-02-28 05:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部工業局長期致力於推動「台灣智慧財產管理規範」（TIPS），協助企業提升智財布局、保護及運用能力，推動至今已近300家企業通過分級驗證，為肯定企業在智財管理方面之優異表現，工業局長呂正華昨頒發19家通過TIPS驗證之企業，他說，美中貿易戰凸顯智財保護在國際貿易間，具有重要的談判地位，完善的智財政策，才能有效拓展、維護國際間貿易競爭之平等地位。

工業局昨於集思台大會議中心舉辦「TIPS頒證暨提升企業智財營運能力研討會」，呂正華親自表揚去年TIPS驗證通過之19家企業，並邀請專家講述研發過程中智財布局策略、機密管理之重點，以及邀請環球晶圓、永光化學高階經理人分享TIPS導入經驗、創造多元研發優勢及連結企業營運策略之實務作法。

依據世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）「2018年全球競爭力報告」，台灣在「創新能力」項目排名全球第4，其中專利權數量排名第2，呂正華說，企業追求智財權數量的同時，完善的智財布局、健全的智財管理能力，才是企業長期營運、產業創新驅動的重要因素。

工業局以多年智財管理推動經驗，訂定產業創新條例第12條子法「創新研究發展計畫智慧財產營運策略推動辦法」，並於107年10月1日公告施行，將過往智財營運能力之要求，從「產業端」之自發性導入升級至「法制端」遵循項目之一，期望產學研各界在研發過程中，能確保智財品質，落實智財保護、布局，進而促進國家重要研發政策、前瞻技術之創新或研究發展成果的流通與運用。