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美中貿易戰延燒 經濟部：凸顯智財保護的重要

2019-02-28 05:52聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部工業局長期致力於推動「台灣智慧財產管理規範」（TIPS），協助企業提升智財布局、保護及運用能力，推動至今已近300家企業通過分級驗證，為肯定企業在智財管理方面之優異表現，工業局長呂正華昨頒發19家通過TIPS驗證之企業，他說，美中貿易戰凸顯智財保護在國際貿易間，具有重要的談判地位，完善的智財政策，才能有效拓展、維護國際間貿易競爭之平等地位。

工業局昨於集思台大會議中心舉辦「TIPS頒證暨提升企業智財營運能力研討會」，呂正華親自表揚去年TIPS驗證通過之19家企業，並邀請專家講述研發過程中智財布局策略、機密管理之重點，以及邀請環球晶圓、永光化學高階經理人分享TIPS導入經驗、創造多元研發優勢及連結企業營運策略之實務作法。

依據世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）「2018年全球競爭力報告」，台灣在「創新能力」項目排名全球第4，其中專利權數量排名第2，呂正華說，企業追求智財權數量的同時，完善的智財布局、健全的智財管理能力，才是企業長期營運、產業創新驅動的重要因素。

工業局以多年智財管理推動經驗，訂定產業創新條例第12條子法「創新研究發展計畫智慧財產營運策略推動辦法」，並於107年10月1日公告施行，將過往智財營運能力之要求，從「產業端」之自發性導入升級至「法制端」遵循項目之一，期望產學研各界在研發過程中，能確保智財品質，落實智財保護、布局，進而促進國家重要研發政策、前瞻技術之創新或研究發展成果的流通與運用。

工業局指出，獲證之企業多為「生技醫療」、「智慧機械」等5+2重要產業，在創新、智財營運上也有優越的表現，包含台灣東洋藥品連續兩年在上櫃公司736家中獲治理評鑑排名前5%，透過智財監控機制，及時預警並處置企業智財遭海外競爭對手搶註之風險，最終順利維護公司於馬來西亞市場之品牌發展；進典工業透過智財管理機制之運作，專利核准數量已提升近7成，並成功由傳統精密機械轉型成智慧機械產業；辛耘企業導入TIPS後，經持續強化機密保護制度，更獲國內半導體大廠評為供應商保密程度第1名之殊榮。

工業局昨於集思台大會議中心舉辦「TIPS頒證暨提升企業智財營運能力研討會」，由局...
工業局昨於集思台大會議中心舉辦「TIPS頒證暨提升企業智財營運能力研討會」，由局長呂正華表揚去年通過「台灣智慧財產管理規範」（TIPS）驗證之19家企業，圖／經濟部提供
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