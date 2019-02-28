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名家觀點／兩岸攜手開發銀髮族大商機

2019-02-28 00:16經濟日報 李沃牆

隨著全球高齡化人口與比率持續增加，「變老」成為全世界共同聚焦的重要問題。據聯合國的推估，全球人口總數在2018年已超過75億，65歲以上人口更突破6億大關；若每年以3%的成長率增加，推估2050年將達到16億。

兩岸同屬華人地區，人口老化問題一樣嚴重；據內政部資料，我國65歲以上老年人口占總人口比率在去（2018）年3月底達到14.05%，七個人中就有一個是老人，正式宣告邁入「高齡社會」。尤有進者，預估八年後，也就是2025年，這比率將提升至20％進入「超高齡社會」。2017年大陸的總人口數已突破13.9億；其中，65歲以上的老年人逾1.6億，約占總人口的11.4%，未來幾年將持續上升，為全球老年人口最多的國家。

人口進入高齡化後，勞動參與率及人口紅利將下降、扶老比上升、年輕人負擔加重，還有社會福利支出增加，將加速財政惡化，影響經濟成長。但若反向思考，危機也是一大轉機。

2017年，台灣男女的平均壽命各為77.3與83.7歲；大陸則分別為73.6及79.4歲，較台灣稍低。若以60至65歲工作退休年齡來看，退休後將近有20年左右的餘命，這段期間所需的醫療、食衣住行娛樂等居家生活項目，無疑是極大的商機。銀髮族商機到底有多大？據中商產業研究院大資料庫資料顯示，全球60歲以上的消費群體目前每年花費4兆美元，並且這個消費總額每年還在不停的攀升。

日本產經省預估，全球銀髮族市場規模在2025年將達37.4兆美元；工研院估計台灣高齡產業市場規模應有新台幣3.6兆元。根據中國社科院發布的《中國養老產業發展白皮書》及老齡工作委員會發布的《中國老齡產業發展報告》均指出，2030年大陸養老產業市場可達人民幣13兆元；預計到2050年，老年人口消費金額將高達人民幣106兆，占GDP的三分之一，成為全球老齡產業市場潛力最大的國家。

坦然言，「老有所終」是政府應盡的責任；台灣端出「長照2.0」、大陸則於《十二五規劃》中提出養老產業發展方向，並在《健康中國2030規劃綱要》中推出四十多個相關政策以茲因應。政府結合民間資源，銀髮族商機可謂方興未艾。

舉犖犖大者如，一、養老機構及養生住宅需求愈來愈多，目前已不敷所求。二、「長照2.0」涉及居家服務、日間照顧、家庭托顧、營養餐飲、交通接送、長照機構服務、居家護理等多項業務，商機龐大。三、日常醫療保健需求者眾，包括保健食品、餐飲、健康器材、藥品及精品、3C家電與美妝保養。四、結合智慧手機、平板及穿戴裝置、物聯網技術的智慧型行動醫療需求也將逐漸增加。五、銀髮族資產管理，包括資產配置、保險、節稅、信託、繼承的潛在需求大增，市場相當龐大。六、各種看護支援、陪伴聊天、能夠協助看診的服務機器人將被廣為使用。

人生自古誰不老，面對人口加速老化，政府除了要有妥善的因應策略，如鼓勵年輕人生育、高齡人口再就業及引進外籍人士外，也要掌握這波人口老化商機，成為帶動消費及經濟成長的新引擎。此外，兩岸一衣帶水、同文同種；台灣在養老醫療照護、長照規劃深耕多年，經驗較豐；相關業者應把握契機，整合生技、醫療、農業、建築、教育、服務業等產業，進軍大陸拓展銀髮市場。另一方面，兩岸高齡產業若能合作、互相學習交流，不僅有益於老年人口的安養照顧，更可共同開發這龐大的商機，共創雙贏。（作者是淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任）

養老人口老化
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