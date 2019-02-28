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罷工預告期 勞部：再議

2019-02-28 00:17經濟日報 記者楊文琪江睿智／台北報導

華航機師罷工七天影響3萬多名旅客行程，各界都認為航空業是大眾運輸，涉及公共利益，罷工前應該有預告期，交通部民航局也向勞動部提出應有七至十天預告期的要求，以免旅客無法因應，立委昨（27）日也提出類似見解，但勞動部表示各方意見不一，還要再討論。

交通部長林佳龍說，交通運輸業罷工將影響廣大民眾，所以交通部將成立一個小組，去調查各運輸業有何勞資爭議，然後給予地方政府和勞動部，希望可預先防範，至於預告期的部分，他認為，如果有適當的預告期，可以給旅客因應時間，「當然我們不希望走到罷工這一步」。

但針對罷工預告期的要求，勞動部政務次長劉士豪表示，還須再研議。勞動部勞動關係司長王厚偉表示，台灣罷工機制和國外不同，但勞資雙方意見分歧，勞動部仍在聽取各界意見。

劉士豪表示，各國對於罷工預期告規定不盡相同，有的國家有預告期，有的則無，有預告期國家通常罷工門檻很低，但台灣罷工門檻相對較高，是否還要有預告期則還要研議。

立委鄭寶清昨天在立法院交通委員會質詢時表示，國內應該訂定罷工維持最低運量、罷工預告期，國外航空公司在罷工時，也會維持水電和交通等最低運量；包括南韓國際線要維持八成、國內線要五成、濟州島要七成運能，法國轉機航線必須維持五成運能，匈牙利每小時至少46架轉機航班，且正常起降維持五成等，透過最低運量和罷工預告期機制，讓勞工罷工力量減損，避免影響到消費者。

立委陳歐珀表示，這次華航是發動前六小時才宣布，根本就是突襲式罷工；他要求勞動部要在三個月訂出航空罷工預告期。

罷工勞動部
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