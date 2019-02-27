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配合台商回流 勞動部今預告放寬台商聘用移工配額

2019-02-27 18:45聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

為配合「歡迎台商回台投資行動方案」，協助回台投資業者的缺工問題，勞動部今預告放寬台商回台聘僱外籍移工的配額比例，只要雇主符合回台投資方案，額外繳交新台幣7000元的就業安定費，就可增加10%的移工比率，但核配比率不得超過40%。

勞動部今預告修正「外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準」草案，新增台商增聘移工配額放寬規定，若該台商屬美中貿易衝擊、曾赴中國投資達2年以上、投資產線具備智慧技術元素或智慧化功能，且具備5+2產業創新領域、高附加價值產品及關鍵零組件產業、國際供應鏈居於關鍵地位、自有品牌國際行銷、經認定投資項目與國家重要產業政策５項中的任一條件等，就符合申請資格。

符合資格的台商，只要額外繳7000元的就業安定費，就可增加10%的移工比率，但核配比率不得超過40%；以及可先核配半數移工配額，1年後再查核聘僱本勞人數是否達標。

此外，針對乳牛飼育工作形態特殊及農業主要以季節性缺工，草案也同意開放乳牛飼育業聘僱外籍移工，以及由農會、漁會、與農林漁牧有關的合作社或非營利組織擔任雇主聘僱移工，再外展至具有農林漁牧業經營事實之場域從事農務工作。

移工台商
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