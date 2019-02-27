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亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

經濟解析／「川金會」談得好 「川習會」就好談

2019-02-27 16:56經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

美國總統川普和北韓領導人金正恩今（27）日一連兩天，將在越南河內舉行二次「川金會」，是否能迎來南北韓的和平，成為市場高度關注的議題。資深證期分析師郭哲榮認為，美國川普總統超想以此拿到諾貝爾和平獎，若「川金會」談得好，接下來的「川習會」就好談。

「川金會」及「川習會」的結果，對股市是利多還是利空？郭哲榮認為，要先觀察「川金會」，「川金會」的結果才是關鍵。

郭哲榮分析，川普總統想得到諾貝爾獎，前任美國總統歐巴馬曾得過諾貝爾獎，川普討厭歐巴馬，所以更想不輸他。再加上川普最崇拜的美國總統是雷根，雷根間接促成東西德合併，川普也想比照辦理，讓南北韓合併，成為他拚連任的政績，這次川金會的地點選在越南，可以看出他促成兩韓和平的想法非常強烈。

郭哲榮認為，在川普總統心中，「川金會」比美中貿易戰重要，因此，若川普不滿意「川金會」的結果，他會認為是中方從中搞鬼，美中貿易戰的戰場也可能擴大，反之，若「川金會」的結果，讓川普很滿意，接下來要上場的「川習會」，雙方條件就好談，美中貿易戰也會較容易解決。

這波台股從9,400點起驚驚漲，上漲的主因，除了是聯準會（Fed）採取溫和的鴿派講法外，還有另一個原因是，美中貿易談判一直傳出可能達成共識的消息。

但郭哲榮認為，亞股及台股皆因美中貿易戰緩和，而上漲了一大段，投資人要注意的是，若美中真的和解，會不會利多出盡？或是美中談判進展不如預期時，股市會不會反而回檔?就現階段而言，「川金會」的結果，值得投資人優先關注。

川普諾貝爾獎貿易戰
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