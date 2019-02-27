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亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

都市計畫工業區土地轉作住宅 政府出手防堵

2019-02-27 16:40經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

近來都會區快速發展，就有業者看準都會區外工業區土地售價較低，伺機變相興建住宅並銷售使用。有鑑於此，政府見招拆招，透過防弊措施杜絕亂象。

內政部營建署指出，透過訂定「地方政府執行防範都市計畫工業區變相作住宅使用情形督導查核計畫」，以督導地方政府建立防堵範機制，並加強審查申請案件，短期透過都計、建管、銷售、使用四階段訂定防弊措施，近年已有防堵成效。

除了透過督導計畫外，為防堵工業區土地以一般商業設施的「一般零售業、一般服務業及餐飲業、一般事務所及自由職業事務所」名義申請，卻變相使用情事發生，營建署已於2016年將「都市計畫法台灣省施行細則」涉及易變相使用的「一般商業設施」容許使用項目予以刪除。

各地方政府在受理工業區申請案件時，若發現以自用住宅稅率核課的疑似變相作住宅使用案件，應主動通知住戶善盡告知責任，如有違反土地使用管制，得依都市計畫法第79條規定予以裁處，以免不知情民眾購屋造成後續糾紛。

營建署表示，後續將持續協助地方政府，針對疑似變相使用案件輔導轉型建立機制，並適時滾動檢討，兼顧活化土地使用及有效管理，同時也考量各案輔導轉型基地條件不盡相同，審視周邊發展現況，透過都市計畫檢討程序處理，落實都市計畫土地使用管制意旨。

都市計畫餐飲業零售業
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