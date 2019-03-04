新興市場債券否極泰來 進場甜蜜點到了

2019-03-04 17:00 文／ 張靜文



2018年全球金融市場波動大，多項因素導致新興市場債券表現失常，包括美國聯邦準備理事會（Fed）升息，推升美元走強；阿根廷與土耳其等基本面快速惡化，貨幣急貶；美中貿易關係不佳，加上中國經濟成長力道減緩，波及整個新興市場。

美元在2018年第2季起走強，新興市場貨幣承受龐大壓力。摩根大通統計，在所有新興市場債券中，去年以新興市場當地貨幣債券下跌6.2%最凶，強勢貨幣新興市場公司債券則下挫1.6%最抗跌。

新興債去年表現弱 今年投資價值大增

不過，新興市場債券價格經過去年的整理後，投資價值提升，殖利率有吸引力。法國巴黎資產管理分析，Fed態度轉趨鴿派，市場預期Fed升息次數將由去年的四次大幅減少到今年的一次；中國可望推出更多的景氣刺激措施，可望強力支撐新興市場債；新興市場今年將重拾成長動能，且通貨膨脹壓力溫和。

技術面也有利於新興市場債。法國巴黎資產管理指出，預期今年新興市場債的淨供給量將下滑，主要是因為借貸成長上揚與到期債券增加；但就需求來說，去年投資人對於新興市場債的需求下滑，一年來外資持有新興市場債的比例減少2 個百分點，主要賣壓集中在歐非中東與新興亞洲，但中國當地債市仍強烈吸引外資。

法國巴黎資產管理強調，新興市場債券有吸引力，但個別市場差異大。整體來說，新興市場高收益債品質優於美國高收益債，違約率則接近成熟市場水準。由於殖利率攀升與利差擴大，融資成本開始增加，不利於美元債務偏高的部分邊境市場，例如埃及、迦納、肯亞、蒙古等。

選擇靈活配置新興市場強勢與當地貨幣債的基金

法國巴黎資產管理指出，在投資新興市場時，美元對於新興市場貨幣走勢經常扮演關鍵角色，儘管短、中期美元因為Fed升息或避險因素而走升，但長期來看，美元將走貶，主要是受雙赤字影響。

法國巴黎資產管理認為，許多影響新興市場行情的負面因素已反映在價格中，新興市場當地貨幣債今年的表現可望勝過強勢貨幣債，但波動也會比較大，主要仍有一些風險，包括美國利率政策/美元走勢、貿易戰、油價、政治風險等。

因此，法國巴黎資產管理建議投資人，今年投資新興市場債券時，且布局可彈性投資新興強勢貨幣債與當地債的基金。法巴百利達旗下的新興市場債券基金，以法巴百利達全球新興市場精選債券基金( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 )來說，就靈活混搭新興強勢貨幣債與當地債，目前的存續期間已減到4.88年**，進一步降低利率變動帶來的衝擊。基金有多項貨幣配息選項，如果選擇美元月配息級別，2018年的年化配息率皆有超過8%的水準。

*當期報酬率計算說明:當期報酬率為配息月前一個月之報酬率，基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%」，且年化配息率為估算值，以四捨五入法呈現。

**資料日期: 2018年12月。 分享 facebook

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