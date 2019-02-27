王健全：今年一隻黑天鵝、二隻灰犀牛、三M社會與四隻箭

2019-02-27 14:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台北金融研究發展基金會今（27）日舉辦債券聯誼會餐會，會中邀請多位專家以「2019全年經濟趨勢與債市展望」為題舉行座談。對於今年市場風險與機運並存，中華經濟研究院副院長王健全用一隻灰天鵝、二隻黑犀牛、三M社會與四隻箭進行說明。

王健全表示，所謂「一隻黑天鵝」，就是指中美貿易戰，他將之稱為「一場沒有贏家的持久戰」。他指出，若美中貿易戰全面開打，不僅大陸GDP會下滑，對台灣經濟的衝擊可能高達0.5%。

「二隻灰犀牛」分別是美國升息與縮表，使新興國家（包括中國）匯價、利率波動及資金外流，以及油價與原物料價格波動。不過升息縮表看起來有停止的跡象。

「三M社會」包括M型社會、產業M型化與公司薪水M型化：有錢人更有錢、沒錢更有錢。

「四隻箭」則是減稅、加薪、前瞻基礎建設、公共計畫，例如長照2.0，政府正在擴大內需。

至於經濟的正負面因素，他指出，景氣是趨緩並非衰退，升息縮表可能暫緩等，負面因素則包括全球下修景氣預測，美中貿易為持續消耗戰等。

在債市展望部分，景氣趨緩對債市有利，王健全認為，今年全球經濟放緩，美國、中國、歐洲央行升息保守，會使2019年債市機會增加。

至於台灣，今年出口開始下滑，但是政府有擴大內需方案，應該還可以撐得住。