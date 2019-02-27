家暴社工控訴遭機構打壓 今提不當勞動行為

2019-02-27 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



台北市社會工作人員職業工會今早到勞動部，替在中華民國新女性聯合會任職的工會會員提起不當勞動行為裁決，控訴新女性聯合會壓迫工會會員，也違反誠信原則，拒絕與工會協商。記者葉冠妤/攝影 分享 facebook 台北市社會工作人員職業工會今早到勞動部，替在中華民國新女性聯合會任職的工會會員提起不當勞動行為裁決，北市社工工會理事長沈曜逸指出，新女性聯合會除否認職業工會的團協協商代表性，更任意將加入工會的社工調職到桃園等，並無預警約談施加會員壓力，工會呼籲新女性聯合會盡速開啟協商，並停止打壓工會成員。

沈曜逸表示，因新女性聯合會有疑似要社工回捐薪資的情況，去年底勞資雙方協商未果，8名社工年初加入工會，委任工會進行勞資爭議的團協協商，但新女性聯合會卻回函否認工會的協商代表性，同時會員在工作場合開始面臨不利益對待。

沈曜逸說，新女性聯合會由台北市家庭暴力暨性侵害防治中心委託服務方案，所適人員共12人，有8人加入工會，其中一位會員家住在淡水，卻突然被調職到桃園平鎮，除自身家庭與生活受影響，也連帶增加其他社工工作量，每月平均成案量逼近40案；新女性聯合會社工也透露，自從加入工會後，午休時間從1.5小時縮短到1小時，相關福利事項也被刪減，更有同事原本已被允諾加薪，協會事後卻反悔，協會也常常無預警約談，讓人備感壓力，「每天上班都在擔心，不曉得又要面對什麼事。」

沈曜逸表示，新女性聯合會身為女性權益倡導與家暴服務單位，卻在權力不對等的狀況下壓迫社工，明顯違機構宗旨，要求機構停止對工會會員進行不當利益對待、約談施加壓力，並與工會展開團體協約協商，同時要求勞動部、北市社會局與勞動局敦促新女性聯合會，並積極調查薪資回捐一事。

對此，新女性聯合會發新聞稿表示，本次有8名社會委任職業工會協商簽署團協，但機構社工有29名，依團體協約法第6條，工會會員人數未及1/2，因此認為不具法律效力，但機構從未放棄與社工溝通，「工會卻對外放話本會打壓，本會真不知工會所言，依據為何？」