新台幣開盤 貶值1.7分

2019-02-27 09:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（27）日開盤以30.800元兌1美元，貶值1.7分開出。

新台幣昨日終場以30.783元兌1美元，升值1分作收，今早則以貶值態勢開出。