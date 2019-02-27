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「川金二會」河內登場：越南東道主有什麼好賺？

玻璃心又碎了？中共三改教科書 這次連「起義」都不准提

新台幣開盤 貶值1.7分

2019-02-27 09:12經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（27）日開盤以30.800元兌1美元，貶值1.7分開出。

新台幣昨日終場以30.783元兌1美元，升值1分作收，今早則以貶值態勢開出。

新台幣
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