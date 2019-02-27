名家觀點／從韓流效應談農產品外銷

2019-02-27 00:42 經濟日報 林祖嘉



日前蔡英文總統和蘇貞昌院長不約而同的提及，去年台灣農產品出口總額達到54.6億美元，尤其是其中對大陸輸出達到12.6億美元，都是歷史新高。農產品出口增加當然是好事，只是政府到底執行了那些農業的相關政策，讓我們的出口因此而增加？如果農產品的增加，是來自於農民自己或是地方政府的努力，那麼中央政府值得那麼高興嗎？

長久以來，台灣向大陸購買許多的中藥材，所以兩岸在農產品貿易中台灣一直都呈現進口大於出口的情況，也就是台灣與大陸的農產品貿易都處於逆差的情況。

2010年6月，兩岸簽署「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），在ECFA架構下，雙方為了讓一部分的商品得以較早的享受調降關稅的利益，大陸選擇539項商品提前調降關稅，台灣則開放269項商品提前調降關稅，這也就是所謂的「早收清單」。在大陸給予台灣的539項降稅清單中，有18項是台灣重要的農漁產品，包括文心蘭、香蕉、柳橙、茶葉、石斑魚、秋刀魚等等。依照早收清單的規定，這些優先調降關稅的商品從2011年1月1日開始，分成三年逐年調降到零關稅。

降稅後，這些台灣重要農產品銷往大陸的金額就開始快速的成長，由2010年的5.36億美元逐年增加到2015年的10.0億美元。在五年當中，出口總金額幾乎翻倍，每年平均成長率達到19.2%。另外，台灣自大陸進口農產品的成長速度相對而言要小許多，其金額由2010年的6.76億美元增加到2015年的9.11億美元。也就是說，在早收清單降稅的誘因下，台灣在兩岸農產品貿易中，由2010年時的逆差1.4億美元反而變成2015年時的順差0.9億美元！這就是雙方簽署ECFA的效益，其間台灣的農民明顯獲益不少。

不幸的是，2016年5月蔡英文總統就任後，因為不願意接受九二共識，導致兩岸關係迅速惡化，兩岸經貿易關係也急凍，最明顯的例子就是陸客來台人數急速下降。當然，農產品也同時受到影響。因此，2016年台灣對大陸農產品出口下降到9.08億美元，比前一年少0.93億美元，也使得台灣在兩岸農產品貿易中再度出現0.7億美元逆差。

其後經過一些縣市首長的努力，爭取到大陸一些的出口，比方說，台東的釋迦，才再度使得台灣對大陸的農產品貿易又重回到貿易順差。然而，即使是2018年對大陸出口達到12.6億美元，過去三年的平均成長率只有9.1%，遠低於早前五年的平均成長率19.2%。事實上是，過去這三年政府在兩岸農產品貿易上幾乎沒有任何的作為。

其實，農產品在國際貿易過程中有一個很重要的特色，就是運銷與通關的時效性，否則農產品很可能變質而無法銷售，尤其是一些生鮮的漁產品在運送過程中，經常會因為時間拖太久而死亡，比方說，台灣大量出口到大陸的龍膽石斑。因此，當年在兩岸農產品進出口協商過程中，除了早收清單降稅以外，更重要的是要加速農產品運輸、通關與銷售的速度。

所以，當時兩岸協商農產品相關開放措施時，包括在廈門建立台灣農產品產銷中心，在廈門和上海建立台灣農產品綠色通關的相關制度，以及採用漁船快艇，加速生鮮產品的運輸等等，這些都是協助農漁產品順利銷往大陸的重要措施。

從上面的例子來看，為了協助農產品更順利的賣到大陸去，政府部門應該更為開放才是。不久前上海市台辦主任李文輝想要去拜訪韓國瑜市長，韓市長理應會利用這個機會爭取擴大高雄農產品銷往上海。結果陸委會卻警告說，地方政府未經同意不得擅自與陸方簽署協議，更直接不准李文輝訪問韓市長。我們真心的希望政府能夠有更開放的心胸，協助台灣農產品外銷，包括大陸在內，才是全民之福。 （作者是政大經濟系教授）