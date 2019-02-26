親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

謝世民／中正紀念堂存廢：紀念政治領袖的最低門檻是什麼？

《還願》用「菩薩聖號」招陰神 釋昭慧：宜應儆誡

製造業生產眾行業皆倒 但這行卻大成長三成

2019-02-26 20:12經濟日報 記者江睿智╱即時報導

王淑娟表示，今年1月製造業生產主要中行業中，僅「電腦電子產品及光學製品業」一枝獨...
王淑娟表示，今年1月製造業生產主要中行業中，僅「電腦電子產品及光學製品業」一枝獨秀，年增32.74%，表現亮眼。聯合報系資料照片
分享
經濟部今（26）日指出，因伺服器、網通移回台灣增產，1月製造業生產指數為107.43，年減1.92%，雖呈連續二個月負成長，減幅較預期小；經濟部表示，國際原物料價格止跌回穩，加上美中貿易談判露出和緩曙光，景氣後勢不悲觀。

經濟部統計處副處長王淑娟表示，受到美中貿易摩擦影響，台商將伺服器、網通移回台灣增產，此種產線調整絕非短期現象，預期將持續一段時間，將為我製造業生產添加動能，預測今年2月製造業生產較上年同月呈持平，預期年減1%至年增0.7%；簡言之，有機會轉為正成長。

經濟部統計處指出，今年1月工業生產為106.55，其中製造業生產為107.43，雙雙創歷年同月次高，製造業生產月減3.81%，年減1.92%，主要受到全球經濟成長放緩、智慧型手機銷售遲滯、美中貿易摩擦之影響。

王淑娟表示，今年1月製造業生產主要中行業中，僅「電腦電子產品及光學製品業」一枝獨秀，年增32.74%，表現亮眼。另外按四大業別分，民生工業因春節備貨需求大增，1月生產年增7.98%。她表示，這兩大行業抵銷了製造業生產減緩之力道。

她進一步分析，電腦電子產品及光學製品業生產年增32.74%，為2011年9月以來最大增幅（剔除農曆春節因素），主因是伺服器廠商提高國內生產比重，加上網通產品需求活絡，來自歐美訂單增加，致隨身碟、通訊設備零件、交換器、路由器等生產擴增。

至於電子零組件業生產則年減6.92%，其中積體電路業因智慧手機銷售不佳及虛擬貨幣採礦熱潮消退，加上部分業者之原料瑕疵事件，致年減4.94%；液晶面板也因需求下降，年減12.76%。

至於傳統產業，化學原料業年減2.36%，基本金屬則年減3.42%；機械設備業因美中貿易摩擦，市場需求明顯縮減，惟部分廠商因逢春節提前出貨，抵銷部分減幅，因此年減3.32%；汽車及其零件業因進口車搶市，以及國產車外銷走弱，年減7.01%。

展望未來，王淑娟表示，國際油價及鋼價止跌回穩、美中貿易談判見和緩曙光，將有助於傳統製造業產業需求回升，後勢不悲觀，景氣沒有想像那麼差，因此不論1月外銷接單或製造業生產之減幅，都較預期小，她並預估2月製造業生產指數可望與去年同期水準相當。

製造業
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

中油董座換定了！歐嘉瑞3月4日上任

2019-02-26 17:13

陳冲復出 未來要有效運用身體來貢獻社會

2019-02-26 16:11

1月季調失業率3.72％ 6個月以來新高

2019-02-26 16:20

股市好、薪資成長 民間消費有望續增溫

2019-02-26 20:06

歐嘉瑞掌中油 專業掛帥迎接能源轉型艱鉅挑戰

2019-02-26 18:59

影／「電網人才發展聯盟」成立 百萬獎金培育電力人才

2019-02-26 18:54

台商回流！投審會核准永祺車業匯入1億設新廠

2019-02-26 17:32

研發無線充電揚名全球 協同校友吳哲民計畫返台投資

2019-02-26 17:05

政院核定歐嘉瑞接中油董事長 3月4日上任

2019-02-26 17:01

伺服器網通移回台灣增產 今年景氣不悲觀

2019-02-26 16:29

朱立倫提重啟核四 台電董座：要先有大平台討論核廢料

2019-02-26 14:04

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:38

夏季電價是否提前實施 經長：會謹慎處理

2019-02-26 11:10

維京、開曼群島免稅天堂不再 會計師：留或不留 都要評估因應措施

2019-02-26 10:43

資訊及專業技術服務業 去年Q4營業額雙創歷年新高

2019-02-26 05:56

名家觀點／Fed有條件靠攏鴿派…大解析

2019-02-26 01:35

華航董座五搶一？ 交長未回應

2019-02-26 01:07

經長建議台商：分散生產基地、市場布局

2019-02-26 00:31

主計長：GDP今年保二沒問題

2019-02-26 00:27

財經觀點╱指標看好！ 經濟仍有機會飆升

2019-02-26 00:25

五金控校園徵才 招2.1萬人

2019-02-25 23:54

台電招募700人 將掀報考潮

2019-02-25 23:46

台電一舉招募700人 電力供應業月薪上看10萬

2019-02-25 21:28

全球股市消化完過度悲觀情緒 關注五大焦點

2019-02-25 19:37

主計長掛保證：2019經濟成長率保2沒問題

2019-02-25 19:00

第二代8%投資術：寶佳少主林家宏選股只專注二領域

2019-02-25 18:27

新聞解析／解決東區名店出走潮 兩大面向待努力

2019-02-25 16:17

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

2019-02-25 16:14

楊金龍上任周年、彭淮南退休後的365天…

2019-02-25 16:05

沈榮津：台商應分散生產基地及市場布局

2019-02-25 15:45

雲林科技工業區響應綠能 目標「自己的電自己發」

2019-02-25 15:40

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

下市、裁員謠言不斷 還要台灣和大陸都賺錢 味全如何做到？

2019-02-22 13:50

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 10:26

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:16

名家觀點／洞悉多元思維 才是變局解方

2019-02-21 00:55

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:44

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:27

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:25
看更多

熱門文章

華碩賣新手機總算找對人了！ 台灣70歲歐吉桑打敗韓國歐巴孔劉

2019-02-26 10:02

台電一舉招募700人 電力供應業月薪上看10萬

2019-02-25 21:28

青壯世代認同度調查 柯文哲第一、蔡總統第八輸給館長

2019-02-26 10:15

華航董座五搶一？ 交長未回應

2019-02-26 01:07

中油董座換定了！歐嘉瑞3月4日上任

2019-02-26 17:13

MWC／高通5G超級晶片 帶旺台積

2019-02-26 01:06

政院核定歐嘉瑞接中油董事長 3月4日上任

2019-02-26 17:01

寶佳副董林家宏 有套8%投資術

2019-02-25 23:53

228出國換匯了嗎？央行臉書提供最優換匯撇步

2019-02-26 09:11

父母贈屋節稅 當心得不償失

2019-02-25 23:11

阿嬤片不斷重播 消基會轟有線台無下限

2019-02-26 11:13

維京、開曼群島免稅天堂不再 會計師：留或不留 都要評估因應措施

2019-02-26 10:43

MWC／王雪紅：VR將超越智慧手機

2019-02-26 01:06

超商…餐飲業最大敵人

2019-02-25 23:31

寶佳少東林家宏：台灣壽險業未來十年更難賺錢

2019-02-26 17:54

韓流效應 新增房貸飆高

2019-02-26 01:41

金管會出招…保險業淨值比 擬納監測指標

2019-02-25 23:14

友達內折式OLED手機面板 今年亮相

2019-02-26 11:33

MWC／聯發科熱身 瞄準換機潮

2019-02-26 01:06

Outlet豁出去了 8萬雙NG鞋狂殺一折起

2019-02-26 13:22

利率1.138% 20年債搶翻天

2019-02-26 03:12

離開信義原址？遠百A13掛威秀招牌 吳明憲：洽談續約中

2019-02-26 12:54

房貸利息列扣 須戶籍登記

2019-02-25 23:11

五金控校園徵才 招2.1萬人

2019-02-25 23:54

電信業 攜國際大廠攻5G

2019-02-25 23:39

小七結盟達美樂 賣現烤披薩

2019-02-25 23:38

陳冲復出 未來要有效運用身體來貢獻社會

2019-02-26 16:11

資訊及專業技術服務業 去年Q4營業額雙創歷年新高

2019-02-26 05:56

名家觀點／Fed有條件靠攏鴿派…大解析

2019-02-26 01:35

台電招募700人 將掀報考潮

2019-02-25 23:46

柔性OLED手機面板 友達試水溫

2019-02-26 13:08

國銀大陸曝險 大減448億

2019-02-26 03:12

Honda擬5年砸40億投資 看好台灣內需市場

2019-02-26 12:16

中租控 元月每股賺0.89元

2019-02-26 03:12

銀行上月貸款暴增 政府借巨款是主因

2019-02-26 02:07

一小時喝完18杯啤酒 這家餐廳賞5萬元

2019-02-26 16:37

彭双浪：面板景氣反轉 產能過剩成常態

2019-02-26 12:58

遠銀跨國聯貸 打響品牌

2019-02-26 03:12

寶佳房市布局 瞄準高雄

2019-02-25 23:47

閎暉擬減資每股退還現金6.65元 25萬張排隊等著買

2019-02-26 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top