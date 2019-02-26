製造業生產眾行業皆倒 但這行卻大成長三成

2019-02-26 20:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



王淑娟表示，今年1月製造業生產主要中行業中，僅「電腦電子產品及光學製品業」一枝獨秀，年增32.74%，表現亮眼。聯合報系資料照片 分享 facebook 經濟部今（26）日指出，因伺服器、網通移回台灣增產，1月製造業生產指數為107.43，年減1.92%，雖呈連續二個月負成長，減幅較預期小；經濟部表示，國際原物料價格止跌回穩，加上美中貿易談判露出和緩曙光，景氣後勢不悲觀。

經濟部統計處副處長王淑娟表示，受到美中貿易摩擦影響，台商將伺服器、網通移回台灣增產，此種產線調整絕非短期現象，預期將持續一段時間，將為我製造業生產添加動能，預測今年2月製造業生產較上年同月呈持平，預期年減1%至年增0.7%；簡言之，有機會轉為正成長。

經濟部統計處指出，今年1月工業生產為106.55，其中製造業生產為107.43，雙雙創歷年同月次高，製造業生產月減3.81%，年減1.92%，主要受到全球經濟成長放緩、智慧型手機銷售遲滯、美中貿易摩擦之影響。

王淑娟表示，今年1月製造業生產主要中行業中，僅「電腦電子產品及光學製品業」一枝獨秀，年增32.74%，表現亮眼。另外按四大業別分，民生工業因春節備貨需求大增，1月生產年增7.98%。她表示，這兩大行業抵銷了製造業生產減緩之力道。

她進一步分析，電腦電子產品及光學製品業生產年增32.74%，為2011年9月以來最大增幅（剔除農曆春節因素），主因是伺服器廠商提高國內生產比重，加上網通產品需求活絡，來自歐美訂單增加，致隨身碟、通訊設備零件、交換器、路由器等生產擴增。

至於電子零組件業生產則年減6.92%，其中積體電路業因智慧手機銷售不佳及虛擬貨幣採礦熱潮消退，加上部分業者之原料瑕疵事件，致年減4.94%；液晶面板也因需求下降，年減12.76%。

至於傳統產業，化學原料業年減2.36%，基本金屬則年減3.42%；機械設備業因美中貿易摩擦，市場需求明顯縮減，惟部分廠商因逢春節提前出貨，抵銷部分減幅，因此年減3.32%；汽車及其零件業因進口車搶市，以及國產車外銷走弱，年減7.01%。

展望未來，王淑娟表示，國際油價及鋼價止跌回穩、美中貿易談判見和緩曙光，將有助於傳統製造業產業需求回升，後勢不悲觀，景氣沒有想像那麼差，因此不論1月外銷接單或製造業生產之減幅，都較預期小，她並預估2月製造業生產指數可望與去年同期水準相當。